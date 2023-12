Ana Boyer y Fernando Verdasco van a convertirse en padres por tercera vez. La feliz noticia se conocía hace solo unos días, poniendo de manifiesto que la hija de Isabel Preysler ha superado ya su primer trimestre de embarazo. El nuevo bebé será el hermano menor de Miguel, de cuatro años, y Mateo, de dos, y le dará a la familia el calificativo de numerosa. Una gran noticia para la pareja, que se conoció en 2012 en un concierto de Enrique Iglesias.

El tenista acudió junto a su hermana, que también se llama Ana, y pudo entrar al backstage gracias a su amistad con Anna Kournikova, pareja del cantante. Allí sería donde vería por primera vez a la que sería su futura esposa, aunque no fue hasta el año siguiente cuando comenzaron su historia de amor porque en ese momento él tenía pareja. Sin embargo, Fernando Verdasco, que acaba de cumplir 40 años, siempre ha confesado que lo suyo con la hermana de Tamara Falcó fue un flechazo y que sabía que quería estar con ella para siempre.

Ana Boyer y Fernando Verdasco / Gtres

Así, en 2013 comenzaban su romance y, desde entonces, ambos se han mostrado inseparables, posicionándose como una de las parejas más estables de la crónica social de nuestro país. En 2017, Ana y Fernando daban un paso más en su relación uniéndose en matrimonio en una emotiva boda celebrada la isla caribeña de Mustique. «¡Estos diez años juntos han sido increíbles! Con experiencias inolvidables por muchísimos lugares del mundo, y esperamos que podamos tener muchas más en sitios que aún no hemos podido conocer», declaraba recientemente el tenista en la revista ¡Hola!.

Tras su boda, el matrimonio daba la bienvenida a sus dos primeros hijos en 2019 y en 2020. A ellos está a punto de unirse un tercero en la primavera de 2024. En este sentido, Ana Boyer, de 34 años, aseguraba que se encuentra muy ilusionada puesto que tanto ella como su marido querían volver a convertirse en padres. «Siempre nos ha apetecido formar una familia numerosa. A día de hoy, lo que más disfrutamos es pasar tiempo con nuestros hijos y es lo que más felices nos hace», explicaba.

El matrimonio tras el nacimiento de su primer hijo, Miguel / Gtres

En la actualidad, ambos tienen residencia fija en Doha, en Catar, donde por el momento planean seguir viviendo. Sin embargo, no tienen decidido dónde nacerá su tercer hijo. «Todavía no estamos seguros de si nacerá en Doha o en Madrid. Dependerá de cómo encaje con los proyectos profesionales, tanto de Fernando como míos», explicaba Ana, la cual será una de las participantes de Bake off, un concurso de repostería donde tendrá que demostrar sus dotes culinarias ante contrincantes como Terelu Campos o su propio hermano, Julio Iglesias Jr.

Lo que sí tienen seguro es que bajarán el ritmo de sus viajes, pero no la intensidad con la que viven su matrimonio. «Fernando es una persona excepcional. Le admiro en todos los aspectos y me encanta lo cariñoso y detallista que es, y cómo nos cuida todos los días», comentaba la hija de Isabel Preysler. Precisamente su madre fue la primera persona de la familia a la que comunicó la feliz noticia, la cual se mostró de lo más entusiasmada con la buena nueva.