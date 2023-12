Ana Boyer está embarazada: espera su tercer hijo junto a Fernando Verdasco

Ana Boyer, hija de Isabel Preysler y hermana de Tamara Falcó, está a punto de vivir una Navidad muy especial. ¿El motivo? Está esperando su tercer hijo junto al tenista Fernando Verdasco, una noticia que ha llenado de felicidad a la familia de la pareja.

Ana ha superado su primer trimestre de embarazo. Para todo cuenta con el apoyo de Isabel Preysler, quien se encuentra inmersa en un proyecto muy personal. Ha grabado un documental para la plataforma Disney + y ha desvelado que previsto pasar las fiestas en Miami junto a su mediático clan. Ana Boyer acudirá a esta celebración con su mejor sonrisa. Ya tiene dos hijos junto a Fernando: Miguel, de 4 años y Mateo, de 2. Hace siete años que viven en Doha y todo hace pensar que no cambiarán de residencia cuando nazca el nuevo bebé.

El gran momento profesional de Ana Boyer

Ana Boyer con Fernando Verdasco / GTRES

A pesar de ser una estrella de nuestra crónica social, Ana Boyer siempre ha intentado mantenerse al margen de ciertas polémicas y su postura es mucho más discreta que la de su hermana Tamara Falcó. Por eso sorprendió tanto cuando Televisión Española confirmó su participación en Bake off: famosos al horno, un programa muy parecido a Masterchef Celebrity donde trabajará con rostros tan destacados como Terelu Campos o Rocío Carrasco e incluso su hermano Julio José Iglesias.

Ana Boyer conquistará a los espectadores de la cadena pública durante uno de sus mejores momentos profesionales y personales. Su revista de cabecera ha anunciado que va a ampliar la familia que ha formado junto a Fernando Verdasco. El tenista también se ha mostrado bastante discreto y de momento no ha dado declaraciones sobre la buena noticia. Dentro de seis meses podrá abrazar a su tercer hijo, del que todavía no se sabe ni sexo ni nombre.

Isabel Preysler vuelve a ser abuela

Isabel Preysler en su casa de Puerta de Hierro / Disney +

La Navidad es una fecha muy especial para Isabel Preysler, por eso ha decidido grabar un documental y compartir sus tradiciones con el gran público. La socialité tiene mucho que celebrar porque va a reunirse con sus hijos en Miami y podrá celebrar con ellos el embarazo de Ana Boyer. Isabel volverá a ser abuela. Durante el programa que ha protagonizado en Disney + reconoce que es muy consentidora, de hecho únicamente consciente que alguien entre en el salón mientras está desayunando: sus nietos.

Otra persona de la familia que desea quedarse embarazada es Tamara Falcó, pero de momento no ha cumplido su sueño de ser madre junto a Íñigo Onieva. Los marqueses de Griñón disfrutan de una relación excelente con Ana y Fernando así que vivirán este proceso con la misma ilusión que ellos. La influencer está cansada de que siempre le pregunten por sus intenciones de traer un niño al mundo y ha asegurado que no va a agobiarse con este tema. Es algo que quiere hacer y está convencida de que sucederá en el momento que sea más oportuno