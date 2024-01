Todo lo que se sabe de Alejandro Altaba, el nieto blindado de Julio Iglesias

Alejandro Altaba fue el primer nieto de Isabel Preysler y Julio Iglesias y sigue siendo en la actualidad uno de los más desconocidos. El primogénito de Chábeli Iglesias y su marido, Christian Altaba, nació el 14 de enero de 2002 en Miami y algunos medios le denominaron ‘hijo milagro’ por las complicaciones que se dieron durante su nacimiento. Y es que, en el momento de su alumbramiento, su madre no había alcanzado aún el sexto mes de embarazo, lo que obligó al neonato, que llegó al mundo con solo 900 gramos, a permanecer un determinado tiempo en la incubadora. De hecho, esta situación preocupó mucho a su familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chabeli Iglesias Preysler (@chabeliiglesias_oficial)



«Sé perfectamente que una abuela no debería tener debilidades, pero creo que lo justifica un poco el que el nacimiento de Alejandro fuera muy complicado, que estuviera en una incubadora bastante tiempo y que todos sufriéramos mucho», destacó la propia Chábeli después en ¡Hola! en referencia a su madre, Isabel Preysler. En la actualidad, el joven acaba de cumplir 22 años y estudia Derecho en la American University de Washington. Su sueño es convertirse en abogado y, si todo sigue según lo previsto, lo conseguirá en 2025. «Es muy buen estudiante y muy buen niño. Hemos tenido una suerte…», decía su madre.

Chábeli Iglesias junto a su hijo, Alejandro Altaba / Redes sociales

Precisamente, Chábeli destacaba de él su nobleza. «Intento educar a Alejandro de la mejor manera posible y, por supuesto, con los mismos valores que me inculcaron a mí», dijo hace algunos años. Este verano, el joven sorprendía acudiendo a la boda de su tía, Tamara Falcó -con la que guarda una excelente relación-, e Íñigo Onieva en el palacio de El Rincón. Y no lo hacía solo. Alejandro, que lleva una vida de lo más discreta en Estados Unidos, apartado del foco mediático como un día decidió hacer su madre, asistía al enlace junto a su novia. Sin embargo, poco más se sabe de su vida actual.

Chábeli Iglesias junto a su marido y su hijo / Redes sociales

Aunque en un principio parecía que iba a ser hijo único, Alejandro se convirtió en febrero de 2012 en hermano mayor tras la llegada al mundo de Sofía. En este caso, Chábeli mantuvo el embarazo en secreto puesto que dos años antes había anunciado que estaba esperando un hijo pero lo perdió finalmente durante la gestación. «Alejandro está todo el día pendiente de Sofía en el papel de hermano mayor: protector. Pero Sofía es muy pilla y hace todo lo posible para llevarse toda la atención», destacaba Chabeli de su primogénito. Se sabe que Alejandro es un apasionado del fútbol y del tenis y que quiere ser abogado como su abuelo, Julio Iglesias.

El cantante inició sus estudios en Derecho cuando era joven, pero no se licenció hasta que cumplió los 57 años. A esa edad, el artista se presentó a un examen que le daría finalmente el diploma correspondiente. «En realidad lo he hecho por mi padre», explicó Julio a Crónica. «Yo nunca tuve mayor interés en terminar la carrera, aunque sólo me quedara una asignatura, porque pensaba que no me serviría más que para tener un título. Pero hace cuatro o cinco años mi padre, médico de carrera, empezó a decirme constantemente si no me daba vergüenza no haber terminado los estudios y acabé por hacerle caso», añadió el cantante. Ahora, uno de sus cinco nietos, el mayor para ser exactos, sigue sus pasos en el mundo de la abogacía.