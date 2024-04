Hubertus Hohenlohe sobre el look de Isabel Preysler en el funeral de su madre: «era un color alegre»

Era el funeral en la intimidad, en Madrid, de la princesa Ira de Furstenberg que falleció el 19 de febrero en su domicilio en Roma. Perfectamente organizado por su hijo y heredero Hubertus Hohenlohe. «Elegimos San Francisco el Grande por la belleza de la iglesia y porque está cerca de nuestra casa», explica cordialmente a LOOK.

Todos los detalles estaban cuidados al máximo. Un listado por invitación de 75 personas que «la conocían y la querían», comenta su hijo. «Hubo algunas destacadas ausencias. Mucha familia española, como mi primo Pablo Hohenlohe o su sobrino Javier Martinez de Irujo, la sorpresa del primo Lapo Elkkann y muchos amigos de toda la vida, como Lita Trujillo, que acudió por el mucho cariño que nos une. Lita Trujillo, con 90 años, y sus dos hijos Ricky y el fallecido Ramsés veraneaban en una casa pegada al Marbella Club, recuerda Hubertus. Crecimos juntos», recuerda emocionado.

Hubertus Hohenhole, Francesca Thyssen y Simona Gandolfi en el funeral de Ira de Furstenberg en Madrid./ Gtres

La bellísima aristócrata nos dejaba a los 83 años en Roma. Fue actriz, diseñadora, artista y tuvo una vida de cuento. Nieta del dueño de la Fiat y esposa del príncipe Alfonso Hohenlohe y amiga e introductora de embajadores del Rey Carlos III. «De hecho ella fue quien presentó a Manuel Colonques e Isabel Preysler a Su Majestad para los eventos de Porcelanosa».

Prueba de ella es la presencia de ambos, por cierto salieron del templo juntos, sonrientes y agarrados del brazo. Lo que prueba la amistad entre el dueño de Porcelanosa y su modelo publicitaria más querida, Isabel Preysler. El ex jefe y la viuda de Miguel Boyer sorprendían con su imagen entrañable agarrados y charlando distendidos. Manuel Coloques acudió a la misa acompañado por su mujer, pero al salir ofreció su brazo a Isabel. «Supongo que es para que no abandonara la iglesia ella sola», comenta Hubertus Hohenlohe amablemente.

Isabel Preysler y Manuel Colonques en el funeral de Ira de Furstenberg en Madrid./ Gtres

La reina de corazones, que llegó veinte minutos de retraso en un coche conducido por su chofer habitual, también sorprendió con su estilismo en color violeta. Llamó poderosamente la atención pues el resto de invitados vestían de luto. «A mí me pareció bien el color violeta, era un color alegre y bonito, que significa que está celebrando la nueva vida de mi madre», aclara Hubertus. Ira de Furstenberg era muy católica.

Aunque Isabel Preysler y mi madre no eran amigas de toda la vida de Marbella, sí tenían mucha relación por su vinculación con Porcelanosa donde ambas eran embajadoras. De ahí la presencia del dueño de la compañía de azulejos más importante de España. Y de ahí la imagen más sorprendente de la velada, cuando abandonan la Real Basílica del brazo donde dieron el último adiós a la princesa Ira. Una princesa que amaba España, que fue portada de revista tras su boda en Venecia con el príncipe Alfonso de Hohenlohe, ahijado de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, en 1955, con tan solo 15 años y él, 31.

Las notables ausencias: Naty Abascal y Carmen Thyssen

La selecta lista de personalidades que acudieron en Madrid a dar el último adiós a la princesa Ira no estaba completa. Hubo algunas ausencias entre los invitados, que finalmente no pudieron acudir, como Nati Abascal que avisó a Hubertus en el último momento de que le surgió un imprevisto. Marta Álvarez, la presidenta de El Corte Inglés, tampoco pudo acompañar a la familia anoche, pero ya había estado presente en el funeral en Roma. «La baronesa no pudo venir tampoco, aunque sí estuvo Francesa Thyssen, que es muy muy amiga mía», revela Hubertus cuando le preguntamos por las ausencias. Tampoco pudieron acompañale los Trapote, Pedro y Begoña, porque estaban en Sevilla.

Lapo Elkann, Hubertus Hohenhole y Simona Gandolfi en el funeral de Ira de Furstenberg en Madrid./ Gtres

Durante la ceremonia que fue muy solemne y en la que Hubertus no pronunció unas palabras, porque ya habló anteriormente en la misa en Roma, la música fue especialmente seleccionada por la Real Academia de San Fernando. «Mozart y Puccini, por la raíces de Austria y de Italia de mi madre, explica su hijo emocionado. Todo interpretado maravillosamente por el coro de RTVE».