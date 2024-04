La Real Basílica de San Francisco el Grande, en Madrid, ha acogido este miércoles un multitudinario funeral en honor a Ira de Fürstenberg. La princesa, cuyo nombre real es Virginia Carolina Tereza Pancrazia Galdina von Fürstenberg, falleció en Roma el pasado 19 de febrero, a los 83 años de edad. Ira era hija del príncipe Tassilo de Fürstenberg y de Clara Agnelli, además de nieta del fundador de Fiat; y pasó gran parte de su vida en España. De hecho, se convirtió en una de las grandes protagonistas de la época dorada de Marbella.

Ha sido el hijo de la fallecida, Hubertus de Hohenlohe, junto a su mujer, la italiana Simona Gandolfi, quien ha organizado la misa, que ha reunido a gran parte de la sociedad y la aristocracia española en el templo católico. Y es que aunque fueron muchos los rostros conocidos de nuestro país, como Inés Sastre o Tomás Terry, quienes se desplazaron hasta la capital italiana para dar el último adiós a la actriz en la basílica de Santa María de Montesanto, los hubo quienes se quedaron con las ganas de rendirle tributo.

Familiares y amigos dan el último adiós a Ira von Fürstenberg./ GTRES

Ha sido alrededor de las ocho de la tarde de este miércoles cuando, arropado por su mujer y vestidos ambos de luto, el heredero de Ira de Fürstenberg ha llegado a la iglesia. Tras él, han desfilado por las inmediaciones del lugar a hija de Luisa Álvarez de Toledo, Pilar González de Gregoria, Jaime de Marichalar, o Alfonso Diez, entre otros. El viudo de la duquesa de Alba, cabe destacar, mantuvo una estrecha relación de amistad con la italiana. Tanto, que fue uno de los que acompañó a la princesa a la presentación de su libro en Londres, The Life and Times of a Princess.

Tampoco han faltado a este homenaje, Francesca Thyssen, hija mayor del barón con el mismo apellido; Carmen Lomana, con quién Ira compartió muchas de vivencias; Eugenia Martínez de Irujo, que ha acudido junto a Narcís Rebollo; Jaime Martínez-Bordiú, e Isabel Preysler. La madre de Tamara Falcó, a quien se vió, de igual forma, junto a Ira de Fürstenberg en las que fueron las últimas apariciones públicas de la actriz, se ha dejado ver con un traje en color malva, muy elegante, que ha combinado con una camisa de satén en el mismo tono, un bolso morado y unos salones beige.

Isabel Preysler, en el último adiós a Ira von Fürstenberg./ GTRES

Ira de Fürstenberg, figura destacada de la época dorada marbellí

Ira de Fürstenberg se casó con el empresario Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, fundador del Marbella Club, con apenas 15 años. El matrimonio tuvo dos hijos, Christopher y Hubertus, el primero de los cuales falleció en el año 2006 por causas desconocidas, mientras permanecía arrestado en la capital de Thailandia, en Bangkok, por haber falsificado la fecha de su visado. El matrimonio de Ira y Alfonso duró cinco años, hasta 1960. Ella, que entonces tenía 20 años, comenzó un romance con el empresario brasileño Francisco Baby Pignatari, con el que contrajo matrimono en 1961.

Ira von Fürstenberg en Múnich, en 1973./ GTRES

Su unión con Pignatari acabó en 1964. Tras este varapalo emocional, Ira se dedicó a sí mismo y a su trayectoría profesional, y probó suerte en el cine, donde debutó en 1966 tras encontrarse en el avión con el productor Dino De Laurentiis. Hizo unas veinte películas y trabajó con Alfredo Landa o Anthony Quinn. También destacó en el mundo de la moda, donde trabajó para el área de fragancias de Valentino, se convirtió en musa de Karl Lagerfeld, fue fotografiada por Cecil Beaton y Henry Clarke, desfiló para Emilio Pucci e Yves Sain Laurent, y apareció en las páginas de la revista de Diana Vreeland.