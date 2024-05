La imagen que Enrique Iglesias no quiere que volvamos a ver

El pasado 8 de mayo Enrique Iglesias celebró su 49 cumpleaños y como no podía ser de otra forma lo hizo en la más estricta intimidad. Siempre ha sido muy reservado y ha protegido su vida privada al máximo, de hecho ni siquiera fue a la boda de Tamara Falcó para evitar la exposición pública. Esta actitud ha generado muchos misterios, pero hay uno que suena con fuerza: ¿Por qué casi siempre va con gorra?

Hay una foto de Enrique Iglesias que el artista no quiere que vea la luz. Siempre que tiene algún evento o concierto se tapa el pelo. Los expertos aseguran que esto es perjudicial, pues puede generar consecuencias irreversibles. Alberto Cerdán declara al respecto: «Todo lo que haga que el cabello esté tapado hace que la caída del pelo sea inminente». También hay que tener en cuenta otro aspecto importante: la sudoración.

Enrique Iglesias, en un concierto. (Foto: Gtres)

Enrique es uno de nuestros cantantes más internacionales. Da conciertos multitudinarios y sus giras suenan con fuerza en las mejores ciudades del mundo. Encima del escenario es un torbellino: se mueve, baila, interactúa con el público y se hace fotos, pero siempre con su gorra. El especialista citado en líneas anteriores ha ha llegado a un conclusión: «El sudor en los poros del pelo aumenta la calvicie».

La decisión que ha tomado Enrique Iglesias

Hay que tener en cuenta que Enrique Iglesias forma parte de una familia muy conocida. Es hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias, quienes formaron el matrimonio más icónico de alta sociedad. Evidentemente la fama de sus padres le ha ayudado a hacerse un hueco en el marcado musical, pero el mérito es suyo porque ha logrado mantenerse sin complicaciones.

Iglesias considera que ha llegado el momento de marcar un antes y un después en su carrera. Según ha anunciado, ya no va a sacar más discos. Insiste en que seguirá actuando de forma puntual y quizá lance alguna canción, pero no volverá a agrupar sus temas bajo ningún nuevo título. Esto quiere decir algo: cada vez veremos menos a Enrique.

Enrique Iglesias, en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

«Poder compartir un rato con mis fans y verlos cantar junto a mí es muy especial. Siempre busco dar el mejor show a mis fans, es algo que me da mucha alegría», declaró después de anunciar el fin de su carrera discográfica.

Teniendo en cuenta lo poco que le gusta los eventos públicos y que cada vez tendrá menos compromisos laborales, el hijo de Enrique Iglesias irá desapareciendo poco a poco del primer plano. Eso es lo que él mismo ha contado. ¿La consecuencia? Que ya no le veremos sin su amada gorra, un complemento que no falta en ninguno de sus looks.

Enrique Iglesias: discreto, prudente y reservado

Enrique Iglesias, durante un concierto. (Foto: Gtres)

La familia Iglesias tiene mucha repercusión en los medios. Sin ir más lejos, Chábeli y Julio José se han convertido en las nuevas estrellas de TVE gracias a un programa de reformas. Sin embargo, Enrique tiene un carácter distinto. Es más prudente, reservado y se esfuerza por mantener su vida lejos de las cámaras.

En 2001 formalizó su con Anna Kournikova, quien comparte los mismos valores. El matrimonio se caracteriza por estar lejos del ruido mediático. Hay pocas imágenes de ellos juntos. Se cuidan, se protegen e intentan no llamar la atención. ¿El lado malo? Que la ausencia de información a veces genera leyendas, por eso el cantante arrastra tantos mitos.