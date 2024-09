Francisco Rivera lo ha vuelto a hacer. Con las redes sociales como aliadas, ha compartido con sus seguidores de Instagram su opinión personal acerca de Pablo Iglesias. A través de los stories de la plataforma digital mencionada, el hijo de Carmina Ordóñez ha publicado un video en el que ha cargado contra el ex diputado del Parlamento Europeo. Se trata de un clip en el que aparece el político teniendo una conversación con la periodista Marta Nebot en el podcast Carne Cruda. Durante la entrevista, Iglesias salió en defensa de Nicolás Maduro y el régimen chavista de Venezuela, algo que se le volvió en su contra.

«Hablas de Venezuela como si supieras mucho», recriminaba el político a la periodista, poniendo en duda sus conocimientos. Acto seguido preguntaba a la comunicadora si sabía decirle cinco ciudades de Venezuela, a lo que Nebot le contestaba con un simple «no voy a entrar en este tipo de exámenes». En ese momento Javier Gallego, presentador del formato radiofónico, le lanzaba la misma pregunta al ex líder de Podemos y era entonces cuando evitaba dar una respuesta en concreto, dejando entrever que él tampoco lo sabía. Un momento que no ha tardado en dar la vuelta a la Red y del que Francisco Rivera no ha dudado en pronunciarse: «Si es que eres t…», escribía.

Historia de Instagram de Francisco Rivera. (Foto: Instagram)

Sus otras opiniones

No es la primera vez que el torero se manifiesta sobre el ámbito de la política. A principios de 2020, Francisco también expresó su contrariedad con la gestión del Gobierno y Pablo Iglesias en la pandemia. «Tampoco había que ser muy inteligente ni estudiar en Harvard para ver que lo que venía era gordo. Estaba claro», comentó por aquel entonces desde el plató del programa Espejo Público. Aprovechando su intervención en el matinal de Atresmedia, el hijo de Paquirri también atacó directamente al político de Podemos: «No tiene decencia ninguna. Y tener a ese personaje que quiere acabar con la Constitución, que critica a la gente que tiene chalet, pero se compra un chalet, y pone a su mujer en un ministerio… Es un peligro andante», expresó.

En 2018 también estalló públicamente contra Iglesias tras conocerse los resultados de las elecciones de Andalucía, en las que el PSOE ganó pero VOX obtuvo 12 diputados: «Es un chiste muy malo las declaraciones de Pablo Iglesias. Habla de un dictador cuando es amigo y cómplice del genocidio que se está cometiendo en Venezuela . No tienes vergüenza. ¡Ya está bien de llevártelo calentito! ¡Golfo!», escribió en la red social ‘X’.

Es un chiste muy malo las declaraciones de Pablo Iglesias , habla de un dictador cuando es amigo y cómplice del genocidio que se está cometiendo en Venezuela . No tienes vergüenza ! Ya está bien de llevártelo calentito !!! Golfo ! — F.R.Paquirri (@Paquirri74) December 2, 2018

Estas últimas palabras llegaron tras el mensaje que transmitió Pablo Iglesias después de las elecciones mencionadas, donde pidió a los antifascistas que se pusieran en alerta tras la irrupción de Vox en los resultados electorales de Andalucía, un partido que definió como una fuerza de «extrema derecha» y de «postfranquistas sin complejos».