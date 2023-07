Massiel, a la carga contra Irene Montero y su «feminismo oportunista»

Lazos de sangre dedicó este martes su segunda entrega a Massiel, quien fue la primera artista en otorgar a España una victoria en el Festival de la Canción de Eurovisión, en 1968, con el tema La, la, la. Así, como era de esperar, la cantante y compositora, profundizó en varios aspectos de su vida privada y más personal, al tiempo que ahondó en los dos episodios que, probablemente, más hayan marcado el rumbo de su vida: el certamen, donde reconoce que se sintió utilizada «en muchísimos momentos», y su matrimonio con Luis Recatero, un hombre que la había conquistado varios añas atrás de alcanzar el éxito y a quien se arrepiente incluso de haber conocido: «Cometí el error de casarme, porque uno se casa queriendo compañía», señaló.

Cabe recordar en este sentido, que al tiempo de contraer matrimonio, Massiel quiso separarse. Sin embargo, no pudo hacerlo porque durante la dictadora franquista, la disolución del matrimonio solo era posible con la muerte de uno de los conyugues o con lo que se entiende por nulidad matrimonial en la Iglesia católica. Así, la actriz decidió huir aún a sabiendas de que aquello podía llevarla a prisión. Una lucha, precisamente, que una de las colaboradoras presentes en el plató del programa que presenta Jordi González quiso destacar: ¿Cómo se vive ahora haber sido una feminista pionera? Porque hiciste cosas que entonces las mujeres no podían hacer, te pusiste el mundo por montera cuando las mujeres no podían ni salir al mundo, y han pasado muchas cosas desde entonces», expresó Marta Nebot.

Massiel en el funeral a Carlos Saura / Gtres

Haciendo gala de su espontaneidad y vueltas de hoja, Massiel no respondió directamente a la pregunta de la colaboradora, aunque sí se mostró muy critica con lo que se considera o no feminista en la actualidad y, en concreto, con Irene Montero, quien ejerce de ministra de Igualdad del Gobierno de España desde enero de 2020. «Pues, desde luego, veo que no tiene nada que ver con el feminismo de Podemos. Yo soy feminista de las de antes, de Carmen Sierra y de algunas escritoras como Lidia Falcón. No es que me haya puesto el mundo por montera. He tratado de vivir en libertad cuando no había libertad. Y aún así luchamos por conseguirla, todos. y la conseguimos, todos», comenzó diciendo Massiel.

«Otra cosa es el oportunismo y querer conseguir votos llevando a tu lado lo que te conviene cuando lo que tiene que ser estaba inventado y protegido de hace mucho. Toda la vida ha habido homosexuales, lesbianas, transexuales (…) Eso no lo ha inventado Irene Montero», añadió. Asimismo, la cantante tildó de «ridiculez» y de «gilipollez» el lenguaje incluso y el uso de «todes».

Massiel en ‘Lazos de Sangre’ / TVE

Esta no es la primera vez que María de los Ángeles Félix Santamaría Espinosa -su verdadero nombre-, se muestra reacia a la policía y quehaceres de la mujer de Pablo Iglesias. Cabe recordar sino, las palabras que la ganadora de Eurovisión dedicó a Montero tras recoger el Premio a Toda una vida dedicada a la música que le concedió la Asociación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (IAE). «Siempre he sido una mujer empoderada, no como esa ministra casada con un comunista que huele a rancio», expresó. Más tarde, en septiembre de 2020, también dijo en Sálvame Deluxe que «cada vez que Irene abre la boca se me pone muy mala leche».