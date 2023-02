Los peores looks de la historia de los Premios Goya

Los Goya regresan a Sevilla. Después de que el año pasado se celebrasen en Valencia debido al aniversario de Luis García Berlanga, esta vez los máximos galardones del cine español volverán a pasar por El Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital andaluza. Será a partir de las 19:00 horas cuando el cine y la moda se den la mano para dejar, un año más, una alfombra roja llena de glamour. Sin embargo, también habrá estilismos que caerán como un atentado contra el estilo. Y, desde Look, hemos querido repasar los peores outfit de la historia de estos galardones.

Massiel fue la gran protagonista de 2015. Y no por nada bueno. La cantautora se enfundó en un estilismo que no tenía ni pies ni cabeza compuesto por unas botas de cuña, un pantalón dorado, una camisa con trasparencias y brillos, un fular con encaje, guantes verdes y la joya de la corona: un abrigo de leopardo al más puro estilo Cruella de Vil pero de los 2000.

Después del exitazo de 3 metros sobre el cielo, todas las miradas estaban puestas en María Valverde, la mujer que había conseguido conquistar el corazón de Mario Casas tanto dentro como fuera de la gran pantalla. Lo que nadie se esperaba es que su estilismo para los Goya de 2007 espantase a las cámaras. Vestida de Josep Font con un vestido sacado del bazar y medias blancas, la actriz fue la absoluta protagonista de la red carpet.

En 2003, Penélope Cruz arriesgó y la cagó. De forma anual, todo el mundo espera con ansias su aparición en la alfombra roja, pero este año se superó con creces. La actriz optó por un diseño de Chanel en color chocolate que podría ser un éxito actualmente, pero que no supo combinar. Y, por si fuera poco, quiso combinar el estilismo con un collar al más puro estilo Avatar y un sombrero del que salía pelo que nadie entendió.

El día que Nadia de Santiago no supo que ponerse y no se puso -casi- nada. La intérprete de Las chicas del cable se enfundó en un look lencero para los Goya del 2020 que no había por donde cogerlo. Dejando atrás el glamour, la joven quiso sacar su lado más sexy y se equivocó. Aunque se desconoce si fue la firma Francisca Amores quien se prestó para vestirla esta noche tan especial o fue ella misma la que tiró de fondo de vestidor para ponerse cualquier cosa, lo cierto es que la elección fue un patinazo en toda regla.

Y terminamos con un «para gustos los colores» con el look elegido el año pasado por Eduardo Casanova. El actor, que ha vuelto a ser el centro de todas las críticas, se descantó por llevar su lado rompedor al límite, aunque dudamos de si acertó. Para la ocasión, escogió un traje negro de Mans con el detalle de dos llamativos lazos rosas XXL en los hombros y un maxilazo en la parte trasera.

Además, se tiñó el pelo de un rosa bebé que le favorecía, pero que en conjunto no tenía sentido alguno, aunque él sí se lo diese. Según contó, este estilismo significaba para el volver a la vida en rosa tras una etapa oscura, como la película Pieles que estrenó ese año.