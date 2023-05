Chanel de España. Así se le bautizó a esta artista nacida hace casi 32 años en La Habana. Quien le iba a decir esta cubana que acabaría escribiendo su nombre en un lugar de privilegio, y lo que es mejor, colocando en el mapa a España, el país que le acogió y le brindó su nacionalidad. Ocurrió hace ahora un año, en el Festival de Eurovisión. Turín fue la ciudad elegida y allí se plantó esta explosiva cantante para dejarle bien claro al planeta que iba a por todas.

Con un tercer puesto y 459 puntos, la artista logró situar a nuestro país en una posición nunca vista, logrando hacer historia en el concurso. La mejor posición española desde 1995. Tan solo Reino Unido y Ucrania evitaron una victoria que habría sido un hito y que muchos críticos especializados en el certamen musical daban por justa.

Chanel salió enfundada con un increíble traje confeccionado por el diseñador español, Palomo Spain. Se trataba de un conjunto con aires españoles, mono de tul de licra y tul con el que la cantante movió sus caderas a ritmo vertiginoso sobre el escenario sin ningún problema, además de una chaqueta corta. En total, la artista llevaba incorporados 50.000 cristales Swarovski cosidos a mano en su look.

¿Cómo le ha ido a Chanel en este año?

La brillante actuación de Chanel en Eurovisión le abrió las puertas de algunos de los principales eventos públicos. Las marcas se peleaban por un rostro nuevo, todo un soplo de aire fresco en la industria. Le llovieron ofertas, entre las que destacó un papel en Malinche, el musical dirigido por Nacho Cano. En octubre llegaría todo un paso adelante en su carrera, firmar por Sony Music, para sacar un trabajo que vería la luz en 2023.

La de La Habana también probó suerte en televisión, incorporándose al jurado de un talent show de nombre Cover Night. Una faceta que compaginó con el lanzamiento de nuevas canciones, como TOKE, que sirvió como banda sonora de apoyo para la selección española de fútbol en el Mundial de Qatar.

Como suele suceder a todas las celebrities, Chanel Terrero no escapó a la polémica. Su no participación en el pasado Benidorm Fest -que encumbró a Blanca Paloma- causó revuelo y ella lo explicó así: «Os voy a ser súper sincera. No actúo en el Benidorm Fest porque creo que es el momento de los artistas que están compitiendo. Esa es mi forma de respetarlo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ¡Menudo Cuadro! (@menudo_cuadro)

Recientemente, hemos visto a Chanel recordar los nervios previos a su actuación en Eurovisión en un pódcast. «La semana de Eurovisión pasaron muchas cosas internas, rifirrafes, tensiones, desencuentros… había en el camerino un poco de tensión. A Rubén Mármol, mi maquillador, le decía que no me sentía a gusto, necesitaba estar concentrada en lo que íbamos a hacer, que mis niños estuvieran felices…».

No fue fácil, pero el resultado mereció la pena: «Abracé a todo mi equipo, le dediqué unas palabras y también cada uno dedicó la actuación a quien quiso. Nos dimos todos una palmadita en el culo para darnos suerte y entramos con el pie derecho en el escenario, siempre unidos».