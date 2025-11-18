La alcaldesa socialista de Alcorcón gasta 19.732 € en un hermanamiento propalestino con grafiti incluido

El Ayuntamiento madrileño de Alcorcón, gobernado por la alcaldesa socialista Candelaria Testa, se ha gastado casi 20.000 euros en el hermanamiento con la región palestina de Salfit, que incluye un grafiti de grandes dimensiones conmemorativo –en la pared exterior de un colegio público– y el recibimiento de una delegación procedente de esta localidad.

En concreto, Alcorcón ya ha destinado 19.732 euros del erario público a la causa palestina, tras declarar el hermanamiento con el municipio de Salfit –situado en el corazón de Cisjordania–, para lo que la alcaldesa del PSOE mandó la realización de un grafiti gigante, así como costear la llegada de una delegación palestina a Alcorcón este pasado mes de octubre.

Para realizar el mural propalestino, donde aparece una mujer con velo, el gobierno de izquierdas de Alcorcón –liderado por el PSOE y que integra la coalición de Ganar Alcorcón y Más Madrid– contrató al grafitero Pablo Herrero Piñuel, a quien el Ayuntamiento le ha pagado 16.335 euros por los servicios prestados.

Respecto al hermanamiento, ambos municipios rubricaron el acuerdo oficial con un acto celebrado en el hall de la Alcaldía, en presencia del alcalde de Salfit, Abdul Karim Zbeidie, así como tres personas más procedentes de esta región, además del embajador de Palestina en España, Husni Abdelwahed. Se da la circunstancia de que el alcalde de Salfit preside además la Asociación de Autoridades Locales Palestinas (APLA).

La estancia de la delegación palestina duró cuatro días, en los que, junto al acto formal de hermanamiento, se efectuaron diferentes visitas a las instalaciones de Alcorcón y a diferentes instituciones de la ciudad de Madrid. Un gasto que se presupuestó en 3.659 euros, tal y como ha tenido acceso OKDIARIO a la memoria justificativa, y que se falló a favor de Viajes Astumar por algo menos –3.397 euros–.

El gasto con dinero público del hermanamiento costeado por los alcorconeros se ha conocido gracias al portavoz del grupo de Vox, Pedro Moreno, quien exigió conocer las partidas presupuestarias. Moreno ha denunciado la «teatralización» de «una solidaridad que pagamos todos», cuestionándose si este tipo de actividades impulsadas por la izquierda responden a un «uso responsable de nuestro dinero».

«Los vecinos merecemos transparencia, sentido común y respeto», ha señalado Moreno a nuestro diario. El de Vox tilda de «vergüenza que Alcorcón –el municipio madrileño con los impuestos más altos– destine el dinero a esto, mientras existe gente buscando comida en la basura, las instalaciones municipales están en estado paupérrimo y el mantenimiento de la ciudad es decadente».

El edil de Vox ha denunciado con un juego de palabras, además, en sus redes sociales que la «izquierda promete el oro y el moro»: «El oro no lo vemos, pero el moro lo trae con dinero de todos».

Otro grafiti por Palestina en Alcorcón

Respecto al costoso grafiti ubicado en la pared exterior del colegio público Claudio Sánchez Albornoz, no es la primera pintura mural realizada en Alcorcón en homenaje a Palestina.

A comienzos del pasado mes, el gobierno de izquierdas autorizó la realización, por parte de un artista local, de un polémico grafiti en una plaza junto al recinto ferial, donde se retrató a la terrorista Leila Khaled, integrante del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), empuñando una metralleta. La palestina es conocida por su participación en secuestros de aviones en los años 70.

La pintura mural fue denunciada por Moreno a la Policía que, para su sorpresa, le contestó que contaba con autorización del Gobierno municipal. Por su parte, el PP lo denunció ante el Defensor del Pueblo, considerando «inadmisible» este tipo de manifestaciones en un espacio público. Se da la circunstancia de que Khaled pertenecía a una organización incluida en la lista de grupos terroristas por la Unión Europea y Estados Unidos.

Cabe recordar que a comienzos del curso, la alcaldesa socialista llamó a tomar partido por Palestina, poniendo en marcha «una campaña escolar por la paz, los derechos humanos y la protección de la infancia», donde también se buscaban hermanamientos escolares con centros educativos, especialmente con Salfit.