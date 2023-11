El nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presume en su currículum de Moncloa de un supuesto «máster» que en realidad no es tal, pues no tiene la consideración de oficial, tal y como reconoció el propio Puente y el PSOE. La titulación, que ya generó polémica en su día, era impartida por la Fundación Jaime Vera, vinculada al PSOE y encargada de la formación de los cuadros socialistas.

En su biografía oficial de ministro, Óscar Puente asegura disponer de un «Máster en Dirección Política por la Fundación Jaime Vera», además de una licenciatura en Derecho por la Universidad de Valladolid. En realidad, el dirigente socialista obtuvo su título en un instituto adscrito al PSOE -no en una universidad-, que durante más de 30 años se encargó de la formación de cuadros del partido en áreas de liderazgo y formación política.

Puente lleva años exhibiendo ese supuesto «máster» en su biografía política. De hecho, en otros currículums revela que logró la titulación incluso antes de ser licenciado -lo obtuvo en 1992 y la licenciatura un año después.

«No es una universidad»

En 2018, el PSOE ya aclaró que llamar máster al curso que hizo en ese centro el socialista Puente era sólo «jerga que utilizan los partidos» y no una titulación oficial.

«La Jaime Vera no es una universidad ni una institución pública; da igual la palabra que le ponga, curso, máster», argumentó entonces Carmen Calvo, quien consideró que se trataba de «una utilización del lenguaje en un ámbito que no es oficial». Calvo se refirió entonces a la Jaime Vera como un «instrumento» del partido para la formación interna de sus cargos, que no ofrecía titulaciones de ningún tipo porque «el PSOE no es una universidad como todo el mundo sabe».

Desde el PP se reclamaron explicaciones a Puente por esa titulación, a lo que el entonces alcalde de Valladolid respondió con bronca: «Que dejen de enmierdar, que están de mierda hasta el cuello», aseveró en una entrevista en la Cadena Ser.

El propio político socialista explicó que el curso fue una de las formaciones «más provechosas» que ha hecho en su carrera y admitió que «se llamaba máster, pero no era un título universitario» y para cursarlo se requería haber completado tres años de carrera. Explicó que realizó la titulación en el curso académico 1991-1992, cuando se encontraba en cuarto de Derecho. Desde el Ayuntamiento de Valladolid se afirmó entonces que dicha titulación estaba «al margen» de la carrera universitaria de Puente y «no tiene que ver con un posgrado».

Pese a toda la polémica, Puente no ha dudado en seguir exhibiendo la titulación. Esta vez, en su biografía como ministro, en el portal web de La Moncloa. En esa biografía, el socialista presume de su supuesto «máster» en Dirección Política «por la Fundación Jaime Vera», además de su licenciatura en Derecho por la Universidad de Valladolid. También consta así en otras reseñas aún disponibles en Internet, como alcalde de Valladolid o portavoz de la Ejecutiva socialista.

El PSOE anunciaba así el Instituto Jaime Vera, ya desaparecido: «Es una escuela progresista enfocada a proveer de formación corporativa a agrupaciones socialistas, áreas CEF y otras entidades, así como de formación superior en colaboración con universidades».

Entre sus objetivos, destacaban el de «mejorar las capacidades de los cargos orgánicos, militantes y simpatizantes del PSOE; contribuir a la modernización y gestión de la organización y atender a las necesidades formativas de los cargos públicos». En 2021, el PSOE puso a la venta la sede de esta escuela, ubicada en el municipio madrileño de Galapagar.