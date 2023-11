Más falso que el ‘máster’ de Óscar Puente

Otro miembro del Gobierno que presume de ilustrado y barniza su currículum: el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se apunta un supuesto «máster» que en realidad no es tal, pues no tiene la consideración de oficial, y es simplemente un curso impartido por la Fundación Jaime Vera, vinculada al PSOE y encargada de la formación de los cuadros socialistas. En su biografía oficial, Puente alardea de disponer de un «Máster en Dirección Política por la Fundación Jaime Vera», además de una licenciatura en Derecho por la Universidad de Valladolid.

En realidad, el dirigente socialista obtuvo su título en un instituto adscrito al PSOE -no en una universidad-, que durante más de 30 años se encargó de la formación de cuadros del partido en áreas de liderazgo y formación política. Cómo será la cosa que, según consta en otros currículums del ministro, el máster fake lo logró incluso antes de ser licenciado en Derecho -lo obtuvo en 1992 y la licenciatura un año después-.

Ya en 2018, el PSOE tuvo que salir al quite y reconocer que llamar máster a lo que hizo Puente era sólo «jerga que utilizan los partidos» y no una titulación oficial. Carmen Calvo lo dejó claro: «La Jaime Vera no es una universidad ni una institución pública; da igual la palabra que le ponga, curso, máster», argumentó, subrayando que lo de «máster» se trataba de «una utilización del lenguaje en un ámbito que no es oficial».

Sin embargo, Puente sigue presumiendo del falso título académico, al considerarlo una de las formaciones «más provechosas» que ha hecho en su carrera, aunque admitió que «se llamaba máster pero no era un título universitario» y para cursarlo se requería haber completado tres años de carrera. Explicó que realizó la titulación en el curso académico 1991-1992, cuando se encontraba en cuarto de Derecho. Sin embargo, en su currículum oficial, el que aparece en la página del Ministerio de Transportes, se arroga la condición de Máster en Dirección Política. Menos lobos, máster.