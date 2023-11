El cariñoso saludo de Óscar Puente a la condenada proetarra Aizpurua y sus risas con los de Bildu

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha saludado cariñosamente a la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en el hemiciclo. Ha ocurrido este martes durante el Pleno en la Cámara Baja, el primero en el que Puente ha estrenado su nuevo cargo en el Ejecutivo de Sánchez. Además, ha compartido momentos de risas con otros diputados destacados de Bildu como Oskar Matute.

Aizpurua fue condenada en 1984 a un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo. Licenciada en Ciencias de la Información, Aizpurua era editora de la revista Punto y Hora de Euskal Herria cuando, bajo el título de Por los gudaris de ayer y hoy, publicó un editorial que la Audiencia Nacional juzgó como «una proclama revolucionara en defensa de la lucha de la organización armada y un homenaje a sus militantes», lo que en opinión del tribunal se traducía en «una clara defensa y alabanza de la organización terrorista y de sus integrantes».

Años después, la representante de Bildu fundó Gara, periódico que ejerció como portavoz de ETA y donde Mertxe Aizpurua, siendo directora, publicó una de sus portadas más polémicas: una entrevista con dos terroristas. Ahora ella es la portavoz de la formación de Arnaldo Otegi en el Congreso.

Pedro Sánchez no tuvo problemas en sentarse a negociar con Mertxe Aizpurua en la Cámara Baja su investidura. En esta reunión también estuvieron presentes el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el portavoz de Bildu en el Senado, Gorka Elejabarrieta. El partido de Otegi acabó votando a favor de la investidura de Sánchez en el Congreso para que revalidase su cargo.

Al igual que Sánchez, el ministro Óscar Puente tampoco ha tenido reparos en saludar cariñosamente a Mertxe Aizpurua durante el Pleno de este martes en el Congreso.

Puente y la amnistía

Puente lleva en los últimos días protagonizando polémica tras polémica, a pesar de llevar apenas una semana de ministro de Transportes. Puente admitió lo que es un secreto a voces: que la Ley de Amnistía por el Gobierno para lograr los votos de Junts de ERC para la investidura de Pedro Sánchez. «Cuando se me pregunta, ‘si no lo hubierais necesitado para la investidura, ¿lo hubierais hecho?’ Probablemente no», aseguró el pasado 22 de noviembre en una entrevista concedida al programa La Noche en 24 Horas de TVE, presentado por Xabier Fortes.

«A nadie se le oculta que adoptar esta medida en este momento, inevitablemente se vincula con la formación de Gobierno. Es decir, sin esta medida, la investidura no hubiera sido posible. Estoy convencido de que, a lo largo del mandato, esta medida (la amnistía) hubiera acabado imponiéndose para evitar el conflicto», apostilló Óscar Puente.

Dos días después, el ministro de Transportes intentó arreglar esta polémica, a su juicio «artificial». «La polémica no puede ser más artificial porque se crea a partir del corte de unas declaraciones que si se hubieran visto en toda su extensión, pues esta polémica no existiría. La amnistía ha sido necesaria o conveniente para llegar a un acuerdo, pero también lo es para la convivencia de Cataluña y, por tanto, puede que no se hubiera hecho en este momento, pero sin duda se hubiera hecho a lo largo del mandato», esgrimió durante un acto en declaraciones a los medios.

A continuación, utilizó una «comparación chusca» para intentar negar lo que había dicho días antes. «Puedo hacer alguna comparación chusca con decisiones cotidianas en la vida. Podrían preguntar: ‘Oye, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de seis meses nos hubiéramos casado también’. Pues esto es lo mismo», señaló.