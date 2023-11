Otegi confirma que no será el candidato de Bildu: «Todo el mundo sabe quién soy y que tengo un pasado»

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha confirmado que no concurrirá como candidato a lehendakari a las próximas elecciones autonómicas de 2024, como ya publicó este domingo OKDIARIO.

En una rueda de prensa este lunes, el que fuera dirigente de ETA ha señalado que es «una decisión» que han «tomado con tranquilidad» y «forma parte del conjunto de decisiones que toma Bildu para el beneficio» del País Vasco. Asimismo, ha reconocido que «todo el mundo sabe» quién es y que tiene «un pasado», aunque ha señalado que esto no ha influido en su decisión porque, a su juicio, «hay cierta tesis que ya no conecta con la sociedad vasca ni con la española, y no hay más que ver los resultados electorales».

Y es que, como publicó este periódico ayer, en Bildu se ha empezado a valorar la figura de una mujer como candidata porque hay cierta preocupación por que las promesas del PSOE para apoyar a Bildu si salen como fuerza más votada sobre el PNV se truncasen por «presiones» si hay una «campaña mediática» en contra del candidato.

Una tesis que Otegi ha rechazado porque, a su juicio, «ese debate ya está superado». «Hay gente que hace discursos para públicos que ya no existen. Todo el mundo sabe que yo tengo un pasado, pero también he hecho una cosa que cierta parte del país agradece», ha manifestado antes de sentenciar que su partido no tiene «ningún pensamiento en esa dirección».

En la comparecencia ante los medios, Otegi también ha manifestado que en el País Vasco se está experimentando «un cambio de ciclo político» y que tomó esta decisión hace tiempo porque su «sitio no está en el Parlamento» autonómico.

Una posible candidata para Bildu

La posibilidad de que, finalmente, sea una mujer la candidata de Bildu ha ido ganando peso en las últimas semanas, conforme avanzaban las dudas sobre Otegi. El nombre está cogiendo fuerza es el de Maddalen Iriarte Okiñena, que figura en alza dentro de los abertzales, es ex portavoz de la formación en el Parlamento vasco y periodista de formación.

Precisamente, este fin de semana el PNV también ha anunciado que su candidato no será Iñigo Urkullu, sino el diputado foral del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales.

Las elecciones en el País Vasco, que deberían celebrarse en verano, se adelantarán al primer trimestre de 2024, en concreto a marzo. Urkullu ya ha transmitido a su equipo más cercano su intención de disolver el parlamento vasco tras la época de Navidad.

Las razones de peso con las que Iñigo Urkullu justifica el adelanto ante los suyos es, por un lado, separarlos de los comicios europeos de mayo y, por otro, «intentar sostener la pérdida de votos» en favor de los de Bildu que les auguran todas las encuestas.