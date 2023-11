Óscar Puente hace una «comparación chusca» de la amnistía con el embarazo de su mujer

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha intentado salir al paso de la polémica que creó recientemente tras reconocer que el Gobierno de Pedro Sánchez había impulsado la amnistía para lograr los votos de los separatistas en la investidura. Y lo ha hecho con una «comparación chusca», según ha relatado él mismo: el embarazo de su mujer.

«Puedo hacer alguna comparación chusca con decisiones cotidianas en la vida. Podrían preguntar: ‘Oye, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazado su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de seis meses nos hubiéramos casado también’. Pues esto es lo mismo», ha relatado Puente este viernes en declaraciones a los medios de comunicación. Ha realizado estas declaraciones en un acto organizado en Madrid por la ingeniería pública Ineco con motivo del 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El ministro ha intentado aclarar una polémica «artificial» por unas declaraciones en TVE. «La polémica no puede ser más artificial porque se crea a partir del corte de unas declaraciones que si se hubieran visto en toda su extensión, pues esta polémica no existiría. La amnistía ha sido necesaria o conveniente para llegar a un acuerdo, pero también lo es para la convivencia de Cataluña y, por tanto, puede que no se hubiera hecho en este momento, pero sin duda se hubiera hecho a lo largo del mandato», ha esgrimido.

«Probablemente no»

Óscar Puente reveló recientemente lo que es un secreto a voces: que la amnistía se impulsó para lograr los votos de Junts y de ERC para la investidura de Pedro Sánchez, investido hace una semana. «Cuando se me pregunta, ‘si no lo hubierais necesitado para la investidura, ¿lo hubierais hecho?’ Probablemente no», aseguró este miércoles en una entrevista concedida al programa La Noche en 24 Horas de TVE, presentado por Xabier Fortes.

Pero el ministro de Transportes no se quedó ahí y añadió también que «a nadie de le oculta que adoptar esta medida en este momento, inevitablemente se vincula con la formación de Gobierno. Es decir, sin esta medida, la investidura no hubiera sido posible». «Estoy convencido de que, a lo largo del mandato, esta medida (la amnistía) hubiera acabado imponiéndose para evitar el conflicto», añadió.

El ex alcalde socialista de Valladolid esgrimió también una serie de excusas para autoconvencerse e intentar convencer a los españoles de los beneficios de la Ley de Amnistía, una norma que ha sido rechazada por la oposición, jueces, fiscales y una parte abultadísima de la población que se ha echado a la calle para repudiarla.

«¿Qué es mejor que apliquemos esta medida ahora o que nos veamos a corto plazo con un montón de juicios, extradiciones de Puigdemont y que volvamos a la tensión de 2017? ¿Qué es mejor, cerrar este capítulo o de nuevo encontrarnos con un conflicto en medio del mandato?», se preguntó Óscar Puente en esta entrevista.

Pidió permiso a Aragonés

Por otro lado, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha admitido también que recibió el «visto bueno» del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para reunirse con los sindicatos de Renfe y Adif, que posteriormente desconvocaron la huelga anunciada para estos días.

«Antes de sentarme con los sindicatos, lo primero que hice fue llamar a Pere Aragonés. Le expliqué la situación y recibí su visto bueno. La primera llamada que hice ayer por la mañana fue al presidente Pere Aragonès. A partir de ahí yo me siento con los sindicatos y realmente lo que se pacta no es otra cosa que la propia ley», ha señalado este viernes en una entrevista a Rac1.

Además, ha recalcado que no van a «cometer ningún tipo de deslealtad» con sus socios separatistas con el traspaso integral de Rodalies, el servicio de Cercanías de Cataluña. «No será sencillo y llevará su tiempo», ha incidido.