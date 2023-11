Óscar Puente pasa de comparar a Puigdemont con el asesino Charles Mason a defender su amnistía

Óscar Puente, ex alcalde socialista de Valladolid y encargado de responder a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, durante la sesión de investidura fallida del gallego, describió al político independentista prófugo Carles Puigdemont como «una especie de Charles Manson» en 2018; ahora, el político del PSOE defiende la ley de amnistía y afirma que va a «recomponer» a España.

El ex regidor vallisoletano decía hace cinco años que veía en el líder de Junts y en «una parte del independentismo» algunos «componentes de comportamientos de secta». Lo comparó con el conocido psicópata y asesino norteamericano: «Da la sensación que este hombre es una especie de Charles Manson y les tiene a todos metidos en una habitación».

Charles Manson encabezó una secta que llevaba su propio nombre, la ‘Familia Manson’, cuyos seguidores cometieron varios asesinatos guiados por su líder. El más conocido ha sido la masacre de la mansión del productor cinematográfico Roman Polanski. Allí sus seguidores acabaron con la vida de la actriz Sharon Tate, embarazada de ocho meses.

El entonces alcalde de Valladolid dijo que el independentismo «da la sensación que van a un suicidio colectivo». El socialista cree que los políticos independentistas estaban «arrastrando con ellos al pueblo catalán y en parte también al pueblo español». Esa postura de los secesionistas lo que estaban provocando realmente, a ojos de Puente, es que estaban «relegando los problemas reales del país a todas estas historias que no van a ningún sitio», apuntó el socialista en una entrevista en Cadena SER.

Óscar Puente ahora defiende una posición diferente respecto a la amnistía, diciendo que «vamos hacia la normalidad dentro de un ámbito democrático» y que «no va a quebrar España» sino que «va a recomponerla». Una medida que permitirá que el líder de Junts, a quien comparaba con un psicópata, pueda volver a España.

El socialista está ahora en la primera línea política a nivel nacional después de que Pedro Sánchez lo escogiera para encabezar el discurso del PSOE que dio réplica a Alberto Núñez Feijóo durante el debate de investidura del popular, que tuvo lugar en septiembre, y que acabó con una votación en contra de que el gallego fuera presidente del Gobierno.

Por motivo de esa exposición pública, un hombre le increpó de camino a Madrid cuando el político viajaba en el AVE y también le han grabado, han publicado vídeos suyos en redes sociales e insultado en espacios públicos.

Óscar Puente negó la amnistía

El vídeo de Óscar Puente que el PSOE quiere borrar de la hemeroteca: “Lo que está haciendo Puigdemont no tiene ni pies ni cabeza. Que deje ya de dar este espectáculo, está dañando su imagen y la de España”. No hace falta decir nada más pic.twitter.com/KJW4elMg8m — Tomás Rico 🇮🇱 ﻥ (@tomasrp3_) September 26, 2023

No era la primera vez que el ex alcalde de Valladolid defendía que Puigdemont tuviera que hacer frente a la justicia española. Un año antes de esta entrevista, Puente apuntó que «lo que está haciendo Puigdemont no tiene ni pies ni cabeza». «Que deje ya de dar este espectáculo, y está dañando claramente la imagen de ese movimiento y también se está dañando innecesariamente la imagen de España», recalcó el socialista.

De nuestro país, puso el acento que «tiene una separación de poderes» y por eso, el ex regidor dijo que entendía «que diga que no va a regresar a España hasta que no tenga un juicio justo». Puente en ese momento apostaba por que era «necesaria una vuelta a la normalidad». Y acababa haciendo alusión a las acciones del independentismo diciendo que «todo este viaje era un viaje a ninguna parte».