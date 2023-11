No es el primer dirigente socialista que lo ha insinuado, pero sí el primero en admitirlo tan descaradamente: el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha quitado la careta y ha reconocido sin ambages sobre la ley de amnistía que «cuando se me pregunta, ‘si no lo hubierais necesitado para la investidura, ¿lo hubierais hecho?’ Probablemente no».

Luego ya, ha vestido esta entrega a los independentistas con el argumentario del PSOE: «Estoy convencido de que, a lo largo del mandato, esta medida [la amnistía] hubiera acabado imponiéndose para evitar el conflicto» con los independentistas catalanes.

El flamante ministro Óscar Puente no se ha andado con rodeos y ha admitido lo evidente: que la amnistía, como venía diciendo una y otra vez el PSOE antes de la investidura, no cabía en los objetivos del partido, al ser inconstitucional, y que se ha pactado a cambio de los siete votos de Junts, necesarios para reeditar la presidencia de Sánchez: «Estoy convencido de que, a lo largo de la legislatura, esta medida [la amnistía] hubiera acabado imponiéndose».

Las palabras exactas de Puente durante una entrevista en TVE son cristalinas y no dejan lugar a dudas: «Cuando se me pregunta, ‘si no lo hubierais necesitado para la investidura, ¿lo hubierais hecho?’ Probablemente no». A continuación, ha verbalizado las excusas para autoconvencerse y tratar de convencer a la ciudadanía de la bondad de una ley rechazada por la oposición, jueces, fiscales y una parte abultadísima de la población que se ha echado a la calle para repudiarla.

Ha tenido, además, el descaro de desvelar un secreto a voces: «A nadie de le oculta que adoptar esta medida en este momento, inevitablemente se vincula con la formación de Gobierno. Es decir, sin esta medida, la investidura no hubiera sido posible».

«De la necesidad, virtud»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había insinuado algo parecido en el debate de investidura de la semana pasada, cuando se apropió de un conocido refrán al asegurar que: «Las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad, virtud». Replicaba el entonces candidato a la Presidencia al mismo Carles Puigdemont, líder prófugo de Junts, quien, para defender su postura se preguntaba: «¿Realmente pueden hacer [los socialistas] de la necesidad virtud?». Fue en un discurso en Bruselas hace apenas dos meses, el 5 de septiembre.

«¿Qué es mejor- se ha preguntado este miércoles Óscar Puente sobre la amnistía-, adoptar esta medida o que nos veamos en un corto plazo con un montón de juicios, con una extradición de Puigdemont y que volvamos otra vez a la tensión del año 2017, al conflicto?».

Óscar Puente y el debate de la UE de amnistía

Por otra parte, y al hilo del debate sobre la ley de amnistía celebrado este miércoles en Estrasburgo, Puente ha destacado que la amnistía es «un tema irrelevante» en el ámbito de la Unión Europea y de «consumo interno». «Creo que, elegantemente, Reynders lo ha dejado claro. Éste es un asunto interno», ha reiterado, a la par que ha acusado al PP de hacer el «ridículo» porque el debate «no ha tenido ningún tipo de trascendencia».

Sin embargo, el Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, lo que hecho es trasladar a los 705 europarlamentarios que «la Comisión Europea examina y realizará un estudio de la ley con detenimiento, de forma independiente y objetiva». Días atrás ya advirtió que dicha norma debía «tener límites».