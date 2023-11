Más de 150 ex diputados y ex senadores firman un manifiesto contra la ley de amnistía de Sánchez

Más de 150 ex diputados y ex senadores han firmado hasta el momento un manifiesto contra ley de amnistía y los pactos de investidura que el jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha pactado contra los independentistas catalanes. En el manifiesto, difundido en la víspera de la primera jornada del Pleno de investidura de Sánchez, estos ex parlamentarios expresan su «honda preocupación y gran consternación» por tales cesiones al separatista, que suponen, según señalan, una «fractura de principios básicos del Estado de Derecho que los españoles establecimos en la Constitución como pilares de la convivencia».

Entre los firmantes figuran cuatro presidentes del Congreso y el Senado (Jesús Posada, Federico Trillo, Esperanza Aguirre y el socialista Javier Rojo), 18 ministros de distintos gobiernos de la democracia (entre ellos el ex ministro del PSOE José Luis Corcuera) y ex parlamentarios de todas las legislaturas desde la constituyente pertenecientes a Unión de Centro Democrático (UCD), Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Centro Democrático y Social (CDS), Unión Progreso y Democracia (UPyD) y Ciudadanos (Cs).

Los firmantes denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez se disponga a acometer una «flagrante e inaceptable violación del principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley, al pretender la impunidad de graves delitos cometidos, lo que supone una derogación singular del Código Penal para los beneficiarios de la misma».

Así, alertan de la «quiebra del principio de separación de poderes y de la independencia judicial, mediante el espurio concepto de ‘lawfare’, con la pretensión de que el Parlamento investigue la actuación de los jueces y los tenga bajo sospecha».

Además, lamentan «el grave menoscabo de la posición y funciones de las Cortes Generales» como «el establecimiento de privilegios de índole económica y financiera hacia determinadas comunidades autónomas, que vulneran el principio de solidaridad consagrado en el artículo segundo de la Constitución y que van a incrementar las desigualdades territoriales existentes», sentencian.

Aquí citan, por ejemplo, «la seria amenaza de romper con la caja única de la Seguridad Social, que es un pilar básico de nuestro Estado social de Derecho» o la «aceptación de un ‘relato’ sobre lo sucedido en Cataluña en los últimos quince años que, además de falso, invierte los papeles para vilipendiar a los servidores de la ley y de la Constitución y premiar a los transgresores».

Defensa de la «división de poderes»

Ante ello, estos ex diputados y senadores llaman a «una firme y serena defensa de la Constitución, del Estado de Derecho, de la igualdad de los españoles ante la ley, de la división de poderes, de la independencia judicial, de la solidaridad entre los españoles y las comunidades autónomas y de la dignidad de las Cortes Generales, que hoy se encuentran en riesgo», sostienen.

«Solamente con plena lealtad al imperio de la ley y preservando el acuerdo y el entendimiento que, a partir del ‘espíritu de la Transición’, han marcado el camino de los últimos cuarenta y cinco años y nos han llevado a las más altas cotas de prosperidad y convivencia, podremos los españoles superar esta situación incierta», apostillan.