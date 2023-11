El Gobierno acepta «tramitar» la petición de Puigdemont para tener escolta en Waterloo

El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, estudiará ahora la petición de Carles Puigdemont de disponer de escolta en Bélgica pese a que hace años que se le retiró. Aceptando así «tramitar» dicha solicitud, sobre la que existen dudas de su encaje legal.

En las últimas horas, el equipo del ex president pidió por escrito a la Generalitat protección de los Mossos, pero Pere Aragonés, tal como ha avanzó OKDIARIO, se negó a concedérsela. Los Mossos d’Esquadra no tienen competencias para actuar fuera del territorio español y para poder prestar un servicio de escoltas en Bélgica requieren de la autorización del Ministerio de Interior que, hasta ahora, siempre la ha rechazado.

Ha sido el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, el que ha asegurado en una entrevista en RAC1 que el Ministerio del Interior «tramitará y seguro que resolverá lo que proceda» sobre la petición de escolta por parte de Carles Puigdemont.

Tras años negando la protección, al argumentar que no había riesgo para su integridad física y que estaba fugado de la Justicia fuera de España, Bolaños asegura ahora que «nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias ideológicas que pueda haber». La cuestión llegó a provocar la investigación a varios agentes de los Mossos y la condena a un ex consejero y un sargento.

Este lunes, el jefe de la oficina del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, investigado en la causa del Tsunami, pidió por carta al conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, la «asignación inmediata y con carácter de urgencia» de los efectivos de escolta de los Mossos d’Esquadra al ex president.

Preguntado por la posible vuelta de Puigdemont a España, Bolaños la ha supeditado a la aprobación definitiva de la amnistía, la cual ha señalado que es «casi imposible» que se produzca este año. «Y durante el siguiente año, a partir de ahí, una vez que entre en vigor la ley, vamos a ver qué recorrido judicial tiene», ha dicho el ministro, ya que son los jueces los encargados de aplicarla. Junts prevé que el líder moral de su formación, que se fugó a Bélgica hace más de seis años, pueda volver a Cataluña a lo largo del primer trimestre del año que viene.

Puigdemont tuvo escolta ilegal

El tema de la escolta de Puigdemont siempre ha sido una cuestión polémica desde su marcha a Bruselas para no tener que responder ante los tribunales españoles tras la declaración de independencia. El ex conseller de Interior de Quim Torra, Miquel Buch, decidió contratar como asesor a Lluís Miquel Escolà, el sargento que acompañó a Puigdemont en su huida, para que dedicase su jornada laboral a sueldo del Govern a proteger al ex president.

Buch, que también se beneficiará de la amnistía, fue condenado a cuatro años y medio de prisión y 20 de inhabilitación por cometer un delito de prevaricación y otro de malversación. Escolà, por su parte, fue condenado a cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación.