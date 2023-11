Aragonés rechaza poner escolta a Puigdemont en Bélgica y dejará que decida Marlaska tras ser amnistiado

Pere Aragonés no restituirá la escolta a Carles Puigdemont mientras el ex president de la Generalitat resida en Bélgica. En las últimas horas, el eurodiputado y líder moral de Junts per Catalunya, ha reclamado al Govern que le restituya la protección por parte de los Mossos ante «el aumento del nivel de peligrosidad y riesgo». Fuentes de la Consejería de Interior consultadas por OKDIARIO descartan que Puigdemont vuelva a contar con escolta mientras su situación sea la actual.

Escenario distinto será, una vez vuelva a España, tras ser amnistiado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, el Gobierno de Aragonés dejará que sea el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien decida si Puigdemont debe contar con protección policial para cada uno de sus movimientos. Dejando, pues en manos del Ministerio la decisión final. Todos los ex presidentes de la Generalitat cuentan con escolta, chófer, secretaria y oficina sufragada con dinero público.

El jefe de gabinete de la Oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha remitido una nueva carta a la Consejería de Interior, dirigida por Joan Ignasi Elena (ERC), para que atiendan a la solicitud de contar con escolta, efectuada por esa misma oficina en julio del año 2018. Alay, que también se verá beneficiado por la amnistía en su investigación en el marco de la causa del Tsunami Democràtic, reclama a Aragonés que se le restituya a Puigdemont la protección de forma «inmediata» y «con carácter de urgencia». Algo que legalmente no es posible.

Con la excusa de que tras los pactos con Pedro Sánchez y la amnistía ha aumentado el riesgo para Puigdemont, que en Bélgica apenas ha cambiado sus rutinas, Josep Lluís Alay aprovecha la situación para ahondar en la tensión entre los dos principales partidos del separatismo. Junts apelará a la previsible respuesta, que les avanza OKDIARIO, para señalar al Govern de Aragonés por no querer proteger al aún hoy prófugo de la justicia -que dejará de serlo cuando se apruebe la amnistía y orden de detención decaiga-.

El tema de la escolta de Puigdemont siempre ha sido una cuestión polémica desde su marcha a Bruselas para no tener que responder ante los tribunales españoles tras la declaración de independencia. El ex conseller de Interior de Quim Torra, Miquel Buch, decidió contratar como asesor a Lluís Miquel Escolà, el sargento que acompañó a Puigdemont en su huida, para que dedicase su jornada laboral a sueldo del Govern a proteger al ex president. Buch, que también se beneficiará de la amnistía, fue condenado a cuatro años y medio de prisión y 20 de inhabilitación por cometer un delito de prevaricación y otro de malversación. Escolà ,por su parte, fue condenado a cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación.

Con la redacción de la Ley de Amnistía Puigdemont podrá volver a España de forma inminente, pues el texto recoge las causas por terrorismo, en la que está investigado ahora por su relación con el Tsunami Democràtic, y subraya que ningún recurso al Tribunal Constitucional podrá paralizar la aplicación de la misma. Todo eso apunta a que el fundador de Junts podría volver, seis años después de su fuga, a finales de este año.