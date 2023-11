Turull confirma la noticia de OKDIARIO: «El ‘lawfare’ está reconocido en el artículo 1.a de la ley»

Jordi Turull, secretario general de Junts, ha confirmado este martes que, como publicó OKDIARIO, la Ley de Amnistía pactada por Pedro Sánchez y Carles Puigdemont incluye el concepto del lawfare en el artículo 1 apartado a de manera implícita. Por tanto, la idea de que los jueces abren causas con finalidades políticas y partidistas inspira directamente la redacción de la norma, según uno de sus principales artífices. La acusación que tanto ha enfadado al Poder Judicial se puede advertir, por tanto, entre líneas en la norma que quieren aprobar el PSOE y sus socios.

«Cuando haces una ley lo que utilizas son conceptos jurídicos. El lawfare no es un concepto jurídico penal. Es un concepto político: la persecución judicial que existe ahora. Si usted mira el artículo 1, el apartado a, usted verá que aquí se han incluido todos esos hechos [de lawfare]», ha expresado Turull en una entrevista. El dirigente secesionista, a continuación, ha remarcado que la Ley de Amnistía ampara no sólo a políticos: «Hablamos de muchas cosas por las que son acusadas muchísimas personas que sobre todo es gente que no es conocida, gente que se ha manifestado, que ha protestado, toda esa gente que le detienen con un silbato en casa y, qué más da, te acusan de terrorismo».

El estrecho colaborador de Carles Pugidemont repite que el lawfare está en la Ley de Amnistía presentada en el Congreso y relata cómo es esa supuesta persecución judicial espuria: «Hay mucha gente que se ha encontrado en medio de esta persecución judicial de una cúpula judicial que ya vemos que va absolutamente desbocada. Nunca se había visto un nivel de intimidación del Poder Judicial hacia el legislativo como lo que aquí se ha visto, que se posicionen sobre una ley que no se han leído. El papelón que está haciendo la cúpula judicial cara a la justicia europea… Creo que han traspasado todos los límites y todas las fronteras, pero a nosotros, esa gente, no nos intimidan de ninguna manera».

En particular, la Ley de Amnistía que emprende ahora su tramitación parlamentaria alude, sin citarlo, al tan polémico lawfare al beneficiar aquellos que precisamente se declaren víctimas de esa presunta persecución. En concreto, la referencia figura así en el articulado: «Se entenderán comprendidos aquellos actos, vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista desarrollado en Cataluña o a sus líderes en el marco de ese proceso, y realizados por quienes, de forma manifiesta y constatada, hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables de las conductas a las que se refiere el primer párrafo de esta letra, o hubieran recabado información a estos efectos». Ese primer párrafo hace referencia a los promotores del proceso separatista catalán.

El acuerdo entre Junts y el PSOE para la investidura ya explicitó ese lawfare, al contemplar la posibilidad de emprender «acciones de responsabilidad» si se acredita a través de comisiones parlamentarias que hubo casos de guerra judicial contra el secesionismo catalán. Esto podría convertirse en acusaciones de prevaricación contra los jueces y magistrados de esos casos además de posibles reclamaciones económicas a la Administración de Justicia.

No habrá enmiendas

Además, Turrull ha señalado en declaraciones a TV3 que confía que la Ley de Amnistía entre en vigor lo antes posible y que hay un acuerdo para no dilatarlo. Afirma que no presentarán enmiendas al texto, ya que Junts «ha escrito la mitad del texto». En todo caso, estudiarán las que se presenten otros grupos parlamentarios. Aclara que su partido no ha firmado la proposición de ley en el Congreso porque el PSOE les pidió que preferían hacerlo ellos en solitario: «Nosotros ya la teníamos firmada, pero nos pidieron que o todos o sólo ellos».

Por otra parte, Turull ha augurado que el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont podrá volver a Cataluña cuando la ley de amnistía esté «en vigor», pero ha negado que hayan pactado un calendario al respecto. «¿Cuándo podrá volver? Cuándo esté en vigor la ley. Los expertos lo han dicho, pero no hemos hecho un calendario», ha afirmado.

Así, ha enfatizado que en la negociación han priorizado que la amnistía incluya a muchas personas del movimiento independentista que no son conocidas. Sobre que el PSOE afirme que serán 309 los ciudadanos y dirigentes que podrán beneficiarse de la amnistía, Turull lo ha negado al esgrimir que han hecho «los números del gran capitán», pero no quiere decir ese número.

Afirma que este noviembre ha de celebrarse la primera reunión del mecanismo de verificación. En relación a esto Turull ha repetido que serán personas «europeas» y ha añadido que confía mucho en este órgano.