El comisario de Justicia de la UE avisa a Sánchez de que la amnistía «tiene límites»

La UE observa de cerca a Pedro Sánchez en su plan de aprobar una ley de amnistía que olvide los delitos que cometieron los políticos catalanes golpistas. El comisario comunitario de Justicia, Didier Reynders, en su visita a Madrid este martes ha avisado que «hay límites» en la aprobación de este tipo de leyes. Avanza que «en Europa estamos muy comprometidos en la lucha contra la corrupción y, por ser muy concreto, en la lucha contra algunos delitos penales como la apropiación indebida así que estaré muy atento».

No obstante, en un acto del Ministerio de Justicia en el recinto de Ifema, junto a la ministra Pilar Llop, Reynders no ha dudado en comentar sus reservas sobre la normativa que negocia PSOE con Sumar, Junts, ERC, Bildu y otras formaciones. Una normativa que ha provocado manifestaciones de cientos de miles de personas en las calles.

En todo caso, como suele ser habitual en los espacios de la UE, el comisario ha recordado que «el proceso de aprobar una ley de amnistía es, ante todo, una competencia nacional». A continuación, ha insistido en que no puede ver el futuro y ha remarcado: «No hemos recibimos ningún borrador de texto. He escuchado que es posible tener en las próximas horas o días un borrador de texto sobre esas negociaciones para la formación del gobierno. Por supuesto, evaluaremos muy de cerca el contenido del texto».

«Evaluación muy de cerca»

«Pero, por supuesto, hay algunos límites y ustedes saben que en Europa también estamos muy comprometidos en la lucha contra la corrupción. Pero no quiero dar una respuesta sobre un texto que no vi. Hasta ahora no hemos recibido ninguna propuesta para ningún proyecto de ley sobre amnistía», ha remarcado.

En el pasado, la Comisión Europea ha recriminado este tipo de leyes de amnistía a estados miembros de la UE. En particular, reprochó a Rumanía una propuesta de amnistía para determinados corruptos: «De otorgarse la amnistía, sería un paso atrás en el Estado de Derecho», afirmaron altos cargos de Bruselas.

El ex vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans no se cortó al afirmar en 2019: «Si la Comisión debe ser contundente en su evaluación, lo será. Y si debemos utilizar otros instrumentos a nuestra disposición, lo haremos». Entonces a Rumanía también le correspondía la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

Por su parte, Llop ha declinado hacer declaraciones. Se ha limitado a participar en la charla sobre digitalización de la justicia. No ha dedicado ni una palabra a entrar en el fondo de la polémica judicial que recorre el país en estas semanas.