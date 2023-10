La UE avisa a Sánchez del impacto de la amnistía en condenados por malversación: «Estaremos atentos»

El comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, ha avisado este lunes de que está muy atento a los efectos de la ley de amnistía que negocia Pedro Sánchez con los golpistas catalanes, en particular, en relación con las condenas por delitos de malversación. Oriol Junqueras, Jordi Turull o Raúl Romeva, entre otros, fueron inhabilitados entre 13 y 12 años por malversar dinero público y emplearlo a fines ilícitos, es decir, organizar un referéndum ilegal.

«Por ahora leo muchas cosas, como de otros asuntos, pero no tengo textos a mi disposición así que difícilmente puedo pronunciarme sobre ningún texto», ha reconocido este dirigente de la UE en relación con las exigencias de Junts y ERC sobre una amnistía para provoque el olvido de sus delitos de malversación, sedición y desobediencia. Recuerda que Bruselas no toma partido formalmente sobre nuevas legislaciones nacionales mientras no haya propuestas firmes.

En todo caso, avanza en una comparecencia en la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) que la Comisión es especialmente sensible con el destino de los fondos europeos. E eurodiputado español Javier Zarzalejos (PP) ha advertido al comisario de que dicha ley dejaría «privadas de contenido» sentencias judiciales y procedimientos en marcha por delitos «muy graves» como la malversación o la desobediencia.

«Esté seguro de que estaremos atentos al modo en que el dosier evoluciona, en especial cuando hay vínculos con el punto que usted menciona de problemas de malversación o apropiación irregular de fondos públicos», ha aclarado el alto cargo comunitario. No obstante, no puede hacer una evaluación precisa de la ley de amnistía desde la UE porque no hay ningún documento formal sobre la mesa que pueda examinar en relación a la malversación.

A la espera de un borrador

Por el momento, el Ejecutivo comunitario se había limitado a expresar que no podía realizar juicios sobre una norma cuya letra pequeña no conoce y que, en todo caso, son cuestiones de ámbito nacional y que le corresponde a España decidir cómo actuar, siempre que sea dentro del marco constitucional.

Más adelante, a preguntas sobre el mismo asunto de la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, Reynders ha reconocido que está al tanto de las reacciones y dudas en España sobre las negociaciones, pero repite que los servicios de la Comisión «necesita un borrador de texto para evaluar» su contenido y poder estudiar también si ello choca con las competencias comunitarias, por ejemplo la malversación de fondos europeos.

En la misma línea, el comisario recuerda que la reforma sobre malversación está siendo analizado por los servicios de la comisión. «Vamos a seguir de cerca todo esto. La Comisión propuso una directiva para luchar contra la corrupción y propone armonizar los delitos contra la corrupción. Espero que podamos llegar a un acuerdo con el Parlamento y el Consejo. Creo que hemos avanzado muchísimo y sería bueno aprobarlo dentro de poco. Tras esto, todos los países, también España, tendrán que trasponer esta directiva en legislación nacional. Los Estados ya tienen que respetar la directiva sobre la Fiscalía Europea que propone una serie de definiciones sobre los delitos y los intereses de la UE. Si no se hace se puede incoar un procedimiento contra los Estados miembros», ha agregado.

La UE pide el desbloqueo

Por otra parte, sobre «la independencia de los jueces», ha expuesto: «Recuerdo a menudo la necesidad de reformar el Consejo General del Poder Judicial. Se necesita una mayoría pero desde 2018 estamos ante un bloqueo. El año pasado ya exigíamos que se renovara el CGPJ y podemos repetirlo ahora».

Por último, a preguntas sobre la Ley del Sólo Sí es Sí impulsada por Irene Montero, Reynders ha apuntado: «Ya conocen que en la UE tenemos dificultades en este tema. Pero ya tenemos una directiva que pone una definición común a los delitos, como por ejemplo, el de violación».