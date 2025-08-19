WhatsApp renueva las reacciones en iOS con un diseño más claro y ordenado

WhatsApp ha comenzado a probar en su versión beta para iOS 25.22.10.75 una novedad que afecta directamente a la forma en que los usuarios interactúan con mensajes a través de emojis. El objetivo es claro, hacer que las reacciones en iOS sean más fáciles de leer, más rápidas de identificar y con un diseño mucho más organizado.

Hasta ahora, las reacciones en canales aparecían en un listado vertical, lo que obligaba a hacer más desplazamientos para ver cuáles eran las más usadas. Con esta actualización, se introduce una cuadrícula de cuatro emojis por fila, acompañada del número total de veces que cada uno se ha utilizado. De esta forma, los usuarios pueden identificar de un vistazo cuáles son las reacciones más populares en una publicación, sin necesidad de navegar por una larga lista.

Un diseño más coherente y visual

El rediseño no se limita solo a los canales. En los chats privados y grupos también hay cambios, aunque más sutiles. La lista vertical se mantiene, pero las pestañas que agrupan las reacciones adoptan un estilo renovado, con botones que siguen el mismo lenguaje visual del nuevo panel de canales. La sensación es de mayor coherencia entre secciones y de una interfaz más moderna y uniforme.

Este movimiento, del cual se ha hecho eco el mediko especializado WABetaInfo, también busca unificar la experiencia de WhatsApp entre plataformas. El nuevo diseño ya estaba presente en Android, y ahora aterriza en iOS, lo que supone un paso más hacia la homogeneización de la aplicación sin importar el dispositivo desde el que se use.

Evolución pensada para la interacción

La relevancia de este cambio en las reacciones en iOS está en cómo mejora la experiencia en canales con miles de usuarios, donde las reacciones suelen acumularse rápidamente. En lugar de tener que buscar entre una larga lista, el nuevo panel facilita la navegación y hace más accesible la información sobre qué piensa la comunidad en cada publicación.

Más allá del aspecto visual, el cambio responde a la importancia que WhatsApp está dando a los canales como una herramienta clave dentro de la aplicación. Este espacio, que crece en popularidad, necesitaba un formato de interacción más eficiente, y la compañía ha respondido con una actualización que simplifica la manera de ver las reacciones.

Por ahora, esta función solo está activa para algunos usuarios dentro del programa beta de iOS. Sin embargo, lo habitual es que estas pruebas se extiendan de forma progresiva hasta llegar a la versión estable que utiliza la mayoría. Todo apunta a que, en las próximas semanas, el rediseño de reacciones estará disponible para más usuarios de iPhone.