Por qué copiar ese mensaje en Facebook no sirve ni servirá de nada

Cada cierto tiempo, Facebook se llena de publicaciones casi idénticas que alertan de un supuesto cambio en las normas de privacidad de la red social. Mensajes que comienzan con frases como “es oficial”, “salió en televisión” o “firmado a las 5:07 PM” y que terminan pidiendo que copies y pegues un texto para que “Facebook o META no puedan usar tus fotos, información o mensajes”.

Este tipo de cadenas apelan a un temor generalizado: perder el control sobre lo que compartimos en internet. Sin embargo, el mensaje es completamente falso. No tiene ninguna base legal y compartirlo no cambia absolutamente nada sobre tu privacidad o los derechos que tiene Meta sobre el contenido que subes a sus plataformas.

Aceptar los términos implica ceder ciertos derechos

Cuando una persona se crea una cuenta en Facebook (o Instagram, Threads y demás plataformas de Meta), acepta sus Términos y Condiciones de Uso. En esos términos se incluye una licencia no exclusiva que permite a Metausar el contenido que publicas con fines operativos, como mostrar tus fotos a tus contactos o adaptarlas para diferentes formatos de pantalla.

Esto no significa que te roben las fotos o que las vayan a vender a terceros, sino que les das permiso para usarlas dentro de la propia red social. Y lo más importante, esa cesión es parte del acuerdo que aceptaste al registrarte. Por tanto, no se puede anular simplemente copiando y pegando un texto en tu muro.

No, no tiene ninguna validez legal

Una declaración como “No autorizo a META (sic) a usar mis datos” no tiene efectos legales si sigues usando la red social. No es un contrato, ni una cláusula negociada, ni algo que Facebook tenga obligación de respetar. Es como si firmaras un papel diciendo que no aceptas pagar una multa, pero no lo entregaras en el lugar correspondiente ni tuvieras respaldo legal.

Además, Meta no es una entidad gubernamental ni una institución pública a la que se le puedan enviar declaraciones unilaterales como las que sugiere el mensaje viral. La única forma de limitar el uso de tus datos es revisando las opciones de privacidad dentro de la plataforma o, en última instancia, borrando tu cuenta.

La privacidad en redes sociales depende de ti

Es comprensible que la gente se preocupe por su privacidad, especialmente ante los cambios de políticas o el uso de datos personales con fines publicitarios. Pero la solución nunca va a pasar por copiar cadenas virales o confiar en leyendas urbanas.

En su lugar, conviene revisar qué datos compartes, con quién los compartes y cómo puedes ajustar tu configuración para controlar tu presencia digital. Las plataformas como Facebook ofrecen opciones bastante completas de privacidad, aunque a menudo escondidas entre menús. También puedes limitar qué apps tienen acceso a tu cuenta o activar la verificación en dos pasos para mayor seguridad.

¿Por qué se comparten estos bulos?

Este tipo de mensajes se viralizan porque apelan a emociones como el miedo, la indignación o la sensación de estar “haciendo algo” frente a una gran empresa. A veces incluso incluyen frases como “si no haces nada, consientes”, o citan fuentes falsas como el programa 60 Minutes para darles más credibilidad.

Pero la realidad es que estos textos son una mezcla de desinformación, malentendidos legales y llamadas emocionales. No tienen ningún efecto real, salvo seguir alimentando la confusión. Y peor aún: desvían la atención de las verdaderas herramientas que sí tenemos para proteger nuestra información online.

La clave es informarse y actuar con sentido común

En internet, cada clic cuenta. Así que antes de compartir este tipo de cadenas, conviene detenerse, investigar y pensar si realmente tienen sentido. En este caso, la mejor forma de proteger tu privacidad no es copiar un mensaje en tu muro, sino comprender bien qué datos estás compartiendo y con quién.