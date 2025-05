Eufy Omni E28: el robot aspirador que limpia, friega y se mantiene solo

El Eufy Omni E28 es uno de los robots aspiradores más completos que he probado en casa, y no lo digo a la ligera. Desde el primer momento me llamó la atención su diseño compacto pero bien ejecutado, la calidad de los acabados y, sobre todo, la presencia de una estación base que promete olvidarte del mantenimiento durante semanas. Es cierto que no cuento con demasiado tiempo para barrer y fregar, me interesaba comprobar si realmente estaba ante un salto cualitativo respecto a otros modelos. Porque el Eufy Omni E28 no sólo aspira, es capaz de fregar con una presión constante y un sistema rotatorio bastante eficaz, se vacía solo, se lava a sí mismo y hasta seca la mopa con aire caliente. Esto es todo lo que he podido experimentar con este dispositivo.

Así es el Eufy Omni E28

Característica Detalle Potencia de succión 20.000 Pa Sistema de fregado HydroJet™ con presión constante y rotación Estación base Autovaciado, secado, autolimpieza, rellenado Autonomía Hasta 180 minutos Mapeo y navegación Láser + cámara RGB + IA Compatibilidad Alexa, Google Home, Matter Aplicación eufy Clean, control total por zonas y modos

Una experiencia verdaderamente autónoma

Lo que hace diferente al Omni E28 es la suma de tecnologías y la inteligencia con la que las aplica. He probado otros robots con succión potente o con fregado vibratorio, incluso con estaciones de vaciado automático. Pero ninguno había conseguido un grado de autonomía tan completo y tan ajustado a la realidad diaria de un hogar cargado de handicaps. La combinación de potencia, precisión y autonomía convierte al Omni E28 en un asistente real, no en un simple robot más que necesita de nuestra constante intervención.

Control total desde la app

La app eufy Clean ha sido clave para esta experiencia. Es fácil de usar, rápida y muy visual y está en perfecto idioma español. Desde el primer escaneo del hogar, que completa en pocos minutos, genera un mapa que puedes editar, dividir en habitaciones, renombrar y asignar materiales o alfombras. Incluso puedes crear zonas de exclusión o establecer límites virtuales para que el robot no se acerque a ciertos espacios, como las regletas o una alfombra de pelo largo que no quieres que friegue.

Es una sensación muy distinta poder personalizar hasta ese nivel y confiar en que lo ejecutará exactamente como le pides. La app también permite guardar rutinas, automatizar limpiezas e incluso supervisar el historial con métricas que, a quienes nos gusta tenerlo todo controlado, nos resultan muy útiles.

Automatización inteligente que funciona

El robot identifica habitaciones y las nombra, consiguiendo un acierto pleno. es decir, la sala de estar se reconoce como tal, no «Habitación 1». Ajusta la limpieza según el tipo de suelo o la suciedad detectada. Puedes activar o desactivar la automatización de IA según te convenga. Yo suelo dejarla activada, porque afina muy bien. Gracias a esta inteligencia, el Eufy Omni E28 no solo evita obstáculos, sino que reconoce alfombras, ajusta la potencia de succión, decide cuándo y dónde friega y regresa a la base cuando detecta que necesita lavar la mopa. No hay que decirle nada, lo sabe.

Fregado eficaz y autolimpieza real

Uno de los puntos más interesantes es el sistema de fregado HydroJet. No se limita a arrastrar una mopa húmeda. Aplica presión sobre el suelo y realiza rotaciones constantes que, junto con el uso de detergente, consiguen levantar suciedad que otros robots ni rozan. Lo he probado en la cocina tras una mañana aspirando a ser Ramón Freixa, y la sensación de limpieza al pisar después no tiene nada que ver con otros modelos. Además, el robot lava la mopa en la estación, la seca y la deja lista sin que tengas que tocar nada. Este ciclo automático de limpieza completa es una de las razones principales por las que, desde el primer día, he confiado en dejarle toda la responsabilidad del mantenimiento del suelo.

También útil para alfombras y tapicerías

Una de las funciones más sorprendentes del sistema HydroJet es su versatilidad, especialmente cuando hablamos del accesorio portátil que incorpora. No se trata solo del módulo de fregado para suelos duros, sino también de una manguera con boquilla que convierte al Eufy Omni E28 en un verdadero quitamanchas portátil. Personalmente, este es el punto diferenciador de este dispositivo.

Este sistema permite inyectar agua a presión y aspirarla de inmediato, algo especialmente útil para textiles como sofás, alfombras o tapicerías de coche. En mi caso, lo he probado en una alfombra de salón de pelo corto y también en un sofá con tapicería de tela simple Primero apliqué una pequeña cantidad de detergente directamente sobre la mancha, y después utilicé el accesorio HydroJet para activar el ciclo de inyección y succión. El resultado fue más que satisfactorio: manchas recientes desaparecieron por completo y el tejido quedó limpio y apenas húmedo.

Hay que tener en cuenta que para suelos, el robot usa el detergente del depósito de la estación base, pero para textiles puedes emplear el producto de tu elección aplicado previamente sobre la superficie. Que un solo dispositivo ofrezca esta doble función, automatizada y manual, me parece una genialidad para hogares con niños, mascotas o tejidos propensos a mancharse. Sin duda, es un añadido que multiplica el valor del producto.

La estación base lo cambia todo

La estación base, de hecho, es uno de los grandes avances de este modelo. Se encarga de vaciar el depósito de polvo, rellenar el agua limpia, añadir detergente y lavar la mopa. El secado con aire caliente evita que la mopa huela mal o coja moho, algo muy habitual si se deja húmeda en un depósito cerrado. En mi configuración, la estación realiza el vaciado cada 45 minutos de limpieza acumulada y lava la mopa al finalizar cada tarea. Tener esa autonomía marca una diferencia brutal. No tener que vaciar depósitos manualmente, ni tocar mopas sucias, ni estar pendiente de si hay agua limpia o detergente… es un antes y un después. Literalmente, te olvidas de que existe.

Limpieza precisa hasta en los bordes

Otro detalle que marca la diferencia es el brazo lateral extensible, conocido como CornerRover. Gracias a él, el robot limpia mejor los bordes y esquinas, zonas donde muchos modelos flojean. En el historial de limpieza he llegado a ver registros de hasta 68 limpiezas de esquina en una sola sesión. Solo por eso, ya merece la pena en casas con rodapiés muy marcados o muebles bajos. Esa limpieza milimétrica se nota sobre todo en zonas poco accesibles, donde otros aspiradores ni siquiera pasan. Aquí, el Eufy Omni E28 sí pasa. Y limpia.

Silencioso y bien integrado en casa

El robot es relativamente silencioso. Incluso en el modo de succión máxima, no resulta molesto. Puedes trabajar, hablar por teléfono o incluso ver una serie mientras está funcionando. Solo durante el vaciado o el secado de la mopa notarás más de ruido, pero son procesos breves de no más de 20 segundos. Además, puedes programarlo para que no lo haga durante determinadas franjas horarias. En general, su comportamiento es tan discreto como efectivo. Se mueve sin molestar, limpia sin ruido y actúa cuando le toca. Así debería ser todo aparato doméstico.

Compatible con Matter, Alexa y Google

Por supuesto, el Eufy Omni E28 es compatible con asistentes de voz como Alexa o Google Home, y también con Matter, lo que permite integrarlo en ecosistemas domésticos de marcas diferentes. Esto es clave si ya tienes enchufes, bombillas o sensores inteligentes de otras marcas, y quieres un control centralizado. En mi caso, lo tengo vinculado a Google y funciona sin problema. Poder decir «limpia la cocina» y que simplemente lo haga es una comodidad que, una vez pruebas, no quieres perder.

Una ayuda real para el día a día

Este robot aspirador se ha convertido en uno de esos dispositivos que ya considero imprescindibles. No solo porque limpia bien, sino porque me ha quitado una preocupación diaria. El hecho de que se mantenga limpio por sí mismo y que la intervención humana sea casi nula lo cambia todo. Puedes estar fuera de casa días, como es mi caso, y volver sabiendo que el suelo estará reluciente. No es el más barato del mercado, pero por todo lo que ofrece, está justificado. Si buscas un robot realmente autónomo, eficiente y con una app a la altura, el Eufy Omni E28 es una apuesta segura.