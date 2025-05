Cómo evitar que te espíen con la cámara del portátil

Hoy en día, encender el ordenador significa abrir una ventana al mundo y en ocasiones, también dejar abierta una hacia ti. La posibilidad de espiar la cámara del portátil no es ninguna trola, es un riesgo real, aunque a menudo invisible. No se trata de ser un paranoico, pero has de saber que es algo que ocurre.

Una cámara que graba sin avisar

Hay muchas formas en las que un ciberdelincuente puede acceder a tu webcam sin que lo sepas. Desde malware camuflado en programas aparentemente inofensivos hasta accesos remotos sin tu consentimiento, las vías de entrada son variadas. Lo preocupante es que, en la mayoría de casos, la luz que indica que la cámara está activa puede no encenderse, lo que hace aún más difícil detectar si está en funcionamiento.

Por eso es importante tomar medidas de prevención, igual que lo harías para proteger tu casa al salir. Porque nadie quiere que un desconocido esté mirando sin ser invitado.

Cómo saber si alguien te espía por la cámara

Detectar este tipo de intrusiones no siempre es fácil, pero hay señales que pueden ponerte en alerta. Si el ventilador del portátil se activa sin motivo aparente, si ves procesos extraños activos o si el indicador de cámara parpadea de forma esporádica, es posible que algo no vaya bien. También conviene revisar los permisos de acceso a la cámara en la configuración del sistema o del navegador. En Windows puedes hacerlo desde Configuración > Privacidad > Cámara, y en macOS desde Preferencias del Sistema > Seguridad y privacidad > Cámara.

Usa una tapa física, la solución más simple

Lo más básico y a la vez más eficaz es colocar una tapa física para la webcam. Puede ser una pegatina, una pestaña deslizante o incluso cinta americana o aislante. No es la solución más elegante, pero sí una de las más seguras. Algunas marcas ya incluyen cubiertas integradas, pero si tu equipo no la tiene, puedes comprar una por menos de un euro. La privacidad no tiene por qué ser cara.

Revisa las apps que tienen permiso para usarla

Tanto en portátiles con Windows como con macOS o incluso en navegadores como Chrome o Firefox, es posible controlar qué aplicaciones pueden acceder a la cámara. Deberías hacer una limpieza de vez en cuando y dejar solo las apps esenciales, como Zoom o Google Meet. Además, si instalas alguna app nueva y te pide acceso a la cámara sin motivo claro, es mejor que desconfíes. Sobre todo si no debiera pedirla por sus propias características.

Protege tu equipo con un buen antivirus

Una de las formas más comunes de que espíen tu cámara del portátil es a través de malware. Muchos virus de última generación se instalan sin que lo notes y se mantienen ocultos mientras graban o transmiten sin tu permiso. Un buen antivirus actualizado puede detectar comportamientos sospechosos y bloquear el acceso a la webcam si algo no cuadra.

Mantén el sistema operativo actualizado

Actualizar el sistema operativo no solo sirve para tener las últimas funciones, sino sobre todo para corregir fallos de seguridad. Muchos ataques que permiten espiar cámaras portátiles se basan en vulnerabilidades ya conocidas, que los desarrolladores corrigen con parches de seguridad. Si no actualizas, estás dejando una puerta abierta. Activa las actualizaciones automáticas para no tener que preocuparte.

Desactiva la cámara cuando no la uses

Otra opción drástica pero útil es desactivar la cámara desde la BIOS o desde el administrador de dispositivos del sistema. Así te aseguras de que ningún software pueda activarla sin tu consentimiento. Puedes volver a activarla fácilmente cuando la necesites para una videollamada o reunión. No es necesario hacerlo a diario, pero si te vas de viaje o no piensas usarla en una temporada, es una medida muy prudente.

¿De verdad espían por la webcam?

Sí, espiar con la cámara del portátil no es una leyenda urbana. Hay múltiples casos documentados de ciberdelincuentes que han accedido sin permiso a las cámaras de dispositivos personales. En algunos países se han dado escándalos por el uso indebido de cámaras de estudiantes, y en foros de la dark web circulan miles de imágenes robadas.