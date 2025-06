La estafa que pone los pelos de punta a la policía: si llaman preguntando por tu router cuelga inmediatamente

Si alguien llama preguntando por tu router será mejor que cuelgues inmediatamente, es una estafa que pone los pelos de punta a la policía. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en proteger nuestro día a día y hacerlo de la mejor manera posible. Con una serie de novedades destacadas que hasta el momento no habíamos visto llegar, las estafas cada vez son más y más ingeniosas, de tal forma que conseguiremos evitar con ellas un importante cambio de ciclo.

El hecho de que desde nuestro teléfono se tenga acceso a casi cualquier elemento es lo que hace que sea tan peligroso. Por lo que, esas llamadas que se realizan de forma casi constante deben acabar siendo lo que acabará marcando una diferencia importante. Por lo que, habrá llegado ese momento de aprovechar al máximo este tipo de detalles que serán los que nos acompañarán en estos momentos. Es hora de saber qué nos dice la policía y la manera en la que podemos evitar más de un drama en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.

La policía se pondrá con los pelos de punta al descubrir una importante estafa que realmente puede acabar con todo lo que esperábamos. Sin duda alguna, estamos ante un cambio de ciclo que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener por delante y que pueden ser claves.

El caldo de cultivo de las estafas que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que tenemos por delante. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar un cambio de ciclo tan destacado que puede afectar a uno de nuestros puntos fuertes.

Ese router que tenemos en casa puede acabar siendo el punto en el que se realizará la llamada destacada de una estafa que no tiene muy buenas intenciones, sino todo lo contrario. Será mejor que nos preparemos para lo peor de la mano de una serie de novedades que pueden ser claves.

Las estrategias para robar la información, datos o incluso suplantar identidades van cambiando por momentos y pueden llegar a ser las que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Este elemento será el que marcará una diferencia importante.

La policía ha lanzado una alerta ante una oleada de llamadas en las que se piden una serie de actuaciones con un router que puede acabar costándonos más caro de lo que nos imaginaríamos en estos días que tenemos por delante. Los estafadores se las ingenian todas para acabar recibiendo estos elementos.

Los estafadores llaman ante un cambio de router que debe realizarse para mantener el correcto funcionamiento de internet en casa, pero cuidado, detrás de este sistema se esconde una forma de robar datos. Envían un código desde el cual se puede acceder fácilmente a los datos de la persona que está al otro lado del enlace.

Los expertos del blog Think Big nos explican que: «En este caso, se trata de un timo telefónico, conocido como el timo del router 5g. La estafa comienza con una llamada haciéndose pasar por la compañía de telefonía. El engaño se centra en un falso cambio de router. Indican es que deben cambiar el que tiene por un nuevo modelo 5g porque el antiguo ha quedado obsoleto. Las razones que dan es que, debido a la implantación de la tecnología 5G en la zona, este a dejar de funcionar. Luego dicen que este cambio tiene un coste de entre 90 y 170 euros y conlleva una permanencia en la compañía de un año. Además, te dicen que, de no proceder al cambio en un plazo de un mes, se te cortará el servicio. Si has leído hasta aquí, estarás pensando que lo que pretenden es conseguir tus datos bancarios. Y, de este modo, obtener el importe del supuesto router, pero no, el timo va más allá».

Siguiendo con la misma explicación: «Este timo del router 5g va más allá del timo de la doble llamada. Una vez le ha contado al cliente el coste que conlleva el cambio de router, lo intentan embaucar con una “promoción especial”. Le explican que, en atención a su antigüedad en la compañía, el cambio es gratuito y se le aplica una tarifa a mejor precio. En este momento es cuando le explican que la promoción es con otra compañía. Concretamente, le indican que «esta promoción por antigüedad se aplica a través de una marca blanca de la compañía «. El problema es que no hay ninguna marca blanca detrás. Lo que hay es un engaño para que el cliente gestione el cambio de operador sin ser consciente de ello. Al aceptar la supuesta “promoción”, se da permiso para realizar la portabilidad que iniciará el cambio de compañía. Una vez hayas hecho ese cambio, te dirán que te van a llamar para concretar cuándo irá el técnico a instalarte el nuevo router. Sin embargo, esa llamada ya la realizará la nueva compañía para completar el alta».