Bernabé hace méritos para relevar a Cerdán: «El PSOE actuó mucho antes de que lo hiciera la justicia»

Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y una de las dos aspirantes a relevar al frente de la secretaría de Organización a Santos Cerdán, ha sorprendido a propios y extraños al asegurar este martes que el Partido Socialista «actuó mucho antes de que lo hiciera la justicia», en referencia al citado Santos Cerdán. Pilar Bernabé, que es una seria aspirante a relevar al mencionado Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización socialista, ha añadido que esa actuación se produjo «desde que se conocieron las grabaciones».

Se da la circunstancia de que la elocuencia de Pilar Bernabé en esta cuestión contrasta con sus propias manifestaciones de este 11 de junio, cuando rechazó hacer una valoración sobre la situación del ex ministro de Transportes y ex número 2 del PSOE de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. «No tengo que valorar nada», respondió entonces Pilar Bernabé.

Este martes, Pilar Bernabé, se ha permitido incluso reclamar que la justicia actúe. A pesar de que sólo 24 horas antes, el Supremo había enviado al mencionado Santos Cerdán a la prisión de Soto del Real. Y de que no hay día en que no nos levantemos con una actuación de un juez ante un caso que afecta frontal o colateralmente al entorno del presidente del Gobierno y del PSOE. A pesar de todo ello, la delegada de Sánchez en la Comunidad Valenciana ha mantenido su argumentario en referencia a Santos Cerdán: «El Partido Socialistas actuó mucho antes de que lo hiciera la justicia. En el minuto que se supo, como todos saben, los audios que todos conocimos respecto al señor Santos Cerdán. Por lo tanto, ahora, tiene que actuar la justicia».

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana no se ha quedado ahí, y ha afirmado además que el Gobierno «siempre ha luchado contra la corrupción». Pilar Bernabé, tras la caída de Santos Cerdán número 4 de facto de la Ejecutiva federal de Sánchez, es una de las dos aspirantes para relevar al citado Cerdán en la secretaría de Organización del PSOE, como ya adelantó OKDIARIO este 13 de junio.

En su contra obran episodios como el de su currículum fake, que no es menor tal como está el ambiente ahora mismo. Pero, a su favor, el hecho de que se ha convertido en una auténtica prolongación de Sánchez y en su brazo político ejecutor en suelo valenciano. Muy por delante, incluso, de Diana Morant. Sobre quién existen cada vez más dudas internas acerca de su idoneidad como futura candidata a presidir la Generalitat Valenciana.

Este martes, en una visita a las instalaciones destinadas a la Operación Paso del Estrecho en el puerto de Valencia, Pilar Bernabé ha ofrecido, entre otras cuestiones, su valoración acerca de la entrada en prisión del mencionado Santos Cerdán. Y ha sido ahí donde la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha asegurado que el Partido Socialista «actuó mucho antes de que lo hiciera la justicia».