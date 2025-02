Un ex vicerrector dice que el nombramiento de Begoña como directora de cátedra fue «totalmente anormal»

El que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales cuando se concedió a Begoña Gómez la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, ha afirmado este miércoles que la designación fue «totalmente anormal».

En su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que trata de dilucidar si hubo trato de favor de la Complutense a Gómez, Doadrio ha cuestionado que la comisión mixta de la cátedra propusiera a la mujer de Pedro Sánchez como directora en su sesión del 30 de octubre de 2020, pero el nombramiento formal y firmado por el rector no se hubiese producido hasta el 1 de diciembre. Algo que, ha insistido, es «totalmente anormal». Aún más, ese nombramiento de Begoña Gómez no fue acompañado por la designación de un co-director, como era obligatorio, hasta varios meses después. En concreto, hasta febrero.

El entonces vicerrector ha afirmado además que insistió para que el co-director fuera un profesor con «vinculación permanente» con la Universidad. «No sabía que desde diciembre hasta febrero estaba ella [Begoña] sola», ha precisado, porque los nombramientos «siempre son conjuntos», dejando así en el aire que la Complutense quizás «no tenía ninguna» propuesta de nombramiento de co-director para que únicamente Gómez dirigiese la cátedra.

Doadrio ha explicado que tuvo conocimiento de la creación de la cátedra entre «finales de septiembre y principios de octubre de 2020». «El rector me mandó varios whatsapps diciéndome que tenía que reunirse conmigo, hasta que un día me llamó por teléfono y me dijo textualmente: ‘Tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente, ¿tienes algún inconveniente?’ Le dije que si los documentos estaban bien no tenía inconveniente», ha destacado.

A partir de entonces, afirma que Begoña Gómez se puso en contacto con él para solicitarle el modelo de convenio. Doadrio ha precisado que no se sintió «presionado» por la creación de la cátedra, pero sí «obligado» porque se trataba de una indicación del rector.

En varios momentos, ha considerado que «no era normal» que la cátedra se crease con tanta celeridad.

«No era normal que se hiciera todo con tanta prisa, hay que buscar las empresas, hacer un convenio, hacer una memoria económica y otra de adecuación de la directora. Me sorprendió que fuera tan rápido pero cuando entendí que el rector había estado con Gómez en julio», en alusión a su reunión en el Palacio de La Moncloa, «ya lo comprendí. Pensé que tenía un ejército detrás haciéndolo».

Doadrio se ha mostrado convencido de que «la propuesta de creación de la cátedra parte claramente del rector».

Igualmente, ha precisado que ni la memoria de justificación de creación de la cátedra ni la de capacitación de Begoña Gómez como directora están firmadas.

Preguntado por cuándo conoció a Gómez, ha explicado que «el mismo día de la firma», que nunca ha estado con el presidente del Gobierno, y que antes de la fecha de creación de la cátedra desconocía quien era la esposa del presidente hasta que se lo «puntualiza» el rector Goyache.

Doadrio ha explicado que con Gómez trató de temas laborales «una sola vez» y que la práctica totalidad de comunicaciones eran a través de Cristina Álvarez. «A mí todos los convenios estos últimos, todas las adendas me venían por ella, los convenios estos últimos de Google Telefónica me venían por ella, incluso uno de los teléfonos me lo mandó por WhatsApp», ha planteado el ex vicerrector.

Sobre el software para empresas por el que Begoña Gómez está imputada ha negado que interviniera en su creación. «Yo como no sabía del tema de informática, porque soy farmacéutico, le pedí al vicerrector de tecnología dos nombres de dos profesores para crear una mesa de seguimiento de esa plataforma», ha planteado, añadiendo que no tiene «ni idea» de quién está en posesión de la plataforma.

La asistente no declara

Por otro lado, Cristina Álvarez, la directora de Programas de Moncloa que ejerce de asistente personal de Begoña Gómez se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación.

«Como ya hice en la Comisión de Investigación del Senado el pasado 29 de noviembre, les informo que me acojo a mi derecho constitucional a no declarar. Máximo cuando, como ya saben, he prestado declaración en calidad de testigo el pasado 20 de diciembre del 2024 ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sobre estos mismos hechos», ha planteado la asesora de la Presidencia del Gobierno de España.

Álvarez, cabe recordar, está imputada y tendrá que declarar ante el juez Juan Carlos Peinado el próximo 26 de febrero.

Críticas de PP y Vox

La portavoz del PP en la comisión, Mercedes Zarzalejo, ha destacado que hay «indicios» de que el nombramiento de Álvarez «pudo estar vinculado a decisiones políticas» y que en el ejercicio de sus funciones «pudo haber facilitado contactos y acuerdos con empresas privadas como Indra, Google, Telefónica, cuya relación con la cátedra está siendo investigada».

Igualmente, ha recordado que la asistente «no es y no era una asesora cualquiera» sino que se le nombró con un rango mayor con un salario mayor que al asistente de previas mujeres de presidentes.

Además, ha recordado que le ha preguntado a «prácticamente todos los comparecientes» por ella y que la sitúan acompañando a Gómez e «interactuando» en «gestiones propias de la cátedra», «asumiendo funciones más propias del personal» de la misma.

«¿Estuvo al tanto también y colaboró con las investigaciones internas que realizó la universidad Complutense en lo relacionado precisamente con la plataforma tecnológica?», ha preguntado ante el silencio de Álvarez.

Por parte de Vox ha tomado la palabra la diputada Ana Cuartero quien ha afirmado que «el trato de favor a la esposa del presidente de gobierno está más que acreditado ya en esta comisión de investigación».

Ha asegurado que Sánchez es el origen de esta «trama» y que él junto a su mujer, Álvarez y el rector de la Complutense se reunieron en Moncloa para «crear una cátedra, financiarla y premiar a Barrabés con la adjudicación de contratos».