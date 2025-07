Fiestas del Carmen 2025 en Vallecas: cuándo son, fechas, programa y todos los conciertos

Al llegar julio, Puente de Vallecas se transforma en un hervidero festivo. Las Fiestas del Carmen 2025 llenan las calles del 12 al 20 de julio de música, espuma, tradición y alegría compartida. Familias, jóvenes, vecinos de toda la vida y visitantes de otros distritos de Madrid se mezclan en un carrusel de actividades para celebrarlo todo: desde pasacalles hasta conciertos, sin olvidar eventos para los más pequeños y momentos de devoción.

Las principales localizaciones (el Recinto Ferial de la calle Payaso Fofó, el Parque Juan José García Espartero, la Plaza Padre Llanos y el Mirador del Cerro del Tío Pío) se convierten en puntos de encuentro diarios con actividades infantiles, recitales y rumba, y también como no, fuegos artificiales. No puedes perderte nada, ya que la programación de las Fiestas del Carmen está pensada para todos los público. A lo avanzado, se le suman también tributos musicales, animación callejera, eventos deportivos, castellers, concurso infantil, misa y procesión. Y todo ello con ese espíritu festivo que convierte Puente de Vallecas en una fiesta vecinal donde no faltan la cultura popular, la música y la emoción comunitaria.

Cuándo son las fiestas del Carmen en Vallecas

Las Fiestas del Carmen 2025 en Puente de Vallecas se celebran del sábado 12 al domingo 20 de julio. Durante esos nueve días, el barrio se convierte en un epicentro de celebración, con actividades diarias para todos los gustos. Desde la apertura con castellers y conciertos de autor, hasta el gran final con la Batalla Naval y los fuegos artificiales, cada jornada tiene su propio carácter y encanto.

Todos los conciertos de las fiestas del Carmen en Vallecas

Aunque las Fiestas del Carmen tienen un programa de lo más completo, los conciertos son quizás los eventos que atraen a más gente. Aquí están todos los que se celebran:

Sábado 12 de julio : María Ruiz y Eva Sierra , 21:30 h – Parque Juan José García Espartero

: , 21:30 h – Parque Juan José García Espartero Martes 15 de julio : Rumba 3 , 22:00 h – Plaza Padre Llanos

: , 22:00 h – Plaza Padre Llanos Miércoles 16 de julio : Festival Pequecas (Tributo Disney + Rocking Girl) , 20:30 h – Recinto Ferial

: , 20:30 h – Recinto Ferial Jueves 17 de julio : Tributo a Extremoduro y Platero y Tú , 21:00 h – Recinto Ferial

: , 21:00 h – Recinto Ferial Jueves 17 de julio : TAM TAM GO! , 22:30 h – Recinto Ferial

: , 22:30 h – Recinto Ferial Viernes 18 de julio : Chambao , 22:30 h – Recinto Ferial

: , 22:30 h – Recinto Ferial Viernes 18 de julio : Tributo a AC/DC (Rosies in Hell) , 00:30 h – Recinto Ferial

: , 00:30 h – Recinto Ferial Sábado 19 de julio : Lemot , 21:00 h – Recinto Ferial

: , 21:00 h – Recinto Ferial Sábado 19 de julio : Nena Daconte , 22:30 h – Recinto Ferial

: , 22:30 h – Recinto Ferial Sábado 19 de julio : Orquesta Péndulo , 00:00 h – Recinto Ferial

: , 00:00 h – Recinto Ferial Domingo 20 de julio : Banda de Música de Vallecas , 20:30 h – Plaza del Puerto Rubio

: , 20:30 h – Plaza del Puerto Rubio Domingo 20 de julio: No me pises que llevo chanclas, 22:00 h – Recinto Ferial

Programa de las fiestas de Vallecas 2025

Sábado 12 de julio: Castellers, pasacalles pirata y concierto de María Ruiz y Eva Sierra en el Parque Juan José García Espartero

Castellers, pasacalles pirata y concierto de María Ruiz y Eva Sierra en el Parque Juan José García Espartero Domingo 13 de julio : Carrera Ciclista Trofeo del Carmen por la Avenida Pablo Neruda

: Carrera Ciclista Trofeo del Carmen por la Avenida Pablo Neruda Martes 15 de julio : Concierto de Rumba 3 en la Plaza Padre Llanos

: Concierto de Rumba 3 en la Plaza Padre Llanos Miércoles 16 de julio: Pregón oficial, misa, procesión, y Festival Pequecas con Disney y Rocking Girl en el Recinto Ferial

Pregón oficial, misa, procesión, y Festival Pequecas con Disney y Rocking Girl en el Recinto Ferial Jueves 17 de julio : Animación LED, tributos a Extremoduro y Platero y Tú, y concierto de TAM TAM GO!

: Animación LED, tributos a Extremoduro y Platero y Tú, y concierto de TAM TAM GO! Viernes 18 de julio : Fiesta de la espuma, DJ Primo, concierto de Chambao y tributo a AC/DC

: Fiesta de la espuma, DJ Primo, concierto de Chambao y tributo a AC/DC Sábado 19 de julio : Animación aérea, conciertos de Lemot y Nena Daconte, y verbena con la Orquesta Péndulo

: Animación aérea, conciertos de Lemot y Nena Daconte, y verbena con la Orquesta Péndulo Domingo 20 de julio: Batalla Naval, actuación de No me pises que llevo chanclas y fuegos artificiales

Calendario y fechas importantes de las fiestas de Vallecas

12 de julio : Inicio de las fiestas, con castellers, pasacalles y canción de autor

: Inicio de las fiestas, con castellers, pasacalles y canción de autor 13 de julio : Carrera ciclista con ambiente deportivo y festivo

: Carrera ciclista con ambiente deportivo y festivo 15 de julio : Noche flamenca con Rumba 3 en la plaza

: Noche flamenca con Rumba 3 en la plaza 16 de julio : Día grande con pregón, procesión y espectáculos para los más pequeños

: Día grande con pregón, procesión y espectáculos para los más pequeños 17 de julio: Tributos musicales y concierto de TAM TAM GO!

Tributos musicales y concierto de TAM TAM GO! 18 de julio : Espuma, DJ set, Chambao y tributo a AC/DC

: Espuma, DJ set, Chambao y tributo a AC/DC 19 de julio: Animación aérea, conciertos pop y verbena tradicional

Animación aérea, conciertos pop y verbena tradicional 20 de julio: Batalla Naval, rock andaluz y fuegos artificiales desde el mirador

Dónde son y cómo llegar

Las Fiestas del Carmen se reparten en distintos puntos de Puente Vallecas. Para no perderte nada de ellas. Te enumeramos los espacios en los que se celebran todos los actos y también cómo puedes llegar.

Recinto Ferial – Calle Payaso Fofó: epicentro de conciertos y animación nocturna

– Calle Payaso Fofó: epicentro de conciertos y animación nocturna Parque Juan José García Espartero : actividades familiares, castellers y pasacalles

: actividades familiares, castellers y pasacalles Plaza Padre Llanos : escenario de conciertos como Rumba 3

: escenario de conciertos como Rumba 3 Plaza del Puerto Rubio : banda municipal el domingo 20

: banda municipal el domingo 20 Bulevar Peña Gorbea: lugar de celebración de la Batalla Naval

lugar de celebración de la Batalla Naval Mirador del Cerro del Tío Pío: lanzamiento de fuegos artificiales de clausura

Cómo llegar:

Estas son todas las combinaciones de transporte público que tienes para llegar a las Fiestas del Carmen.

Metro: línea 1 (Portazgo y Nueva Numancia)

línea 1 (Portazgo y Nueva Numancia) Autobuses EMT: líneas 10, 24, 54, 57, 58, 136 y 310

EMT: líneas 10, 24, 54, 57, 58, 136 y 310 Cercanías: estación Asamblea de Madrid – Entrevías (C2 y C7)

Lo más recomendable es acudir en transporte público y con calzado cómodo. El ambiente es popular y seguro, perfecto para disfrutarlo en familia o con amigos sin preocuparse por el coche.