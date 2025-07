Roberto Brasero enciende las alarmas y confirma el adiós a la ola de calor: a partir del…

El adiós a la ola de calor está más cerca de lo que nos imaginaríamos, Roberto Brasero no duda en lanzar una importante alerta que nos afectará de lleno. Tenemos que empezar a prepararnos para un giro radical que puede acabar siendo el que nos haga reaccionar a tiempo. Con la mirada puesta a unas vacaciones que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos momentos, todo puede acabar siendo posible. Tendremos que empezar a ver llegar una situación de cambios que pueden ser destacables.

Es importante estar muy pendientes de una previsión del tiempo que hará encender todas las alarmas. Quizás con la mirada puesta a una situación de cambios que, hasta el momento, no hemos podido comprobar en primera persona. Lo que nos espera es algo que nos costará creer y que quizás hasta el momento no imaginaríamos. Es algo que viene con un mes de julio que parece que será muy diferente del junio que dejamos atrás y que ha batido todos los récords, habidos y por haber. Lo que nos espera es algo radicalmente diferente de lo que teníamos por delante.

A partir de este día podemos empezar a prepararnos para lo peor

El sol es un gran aliado de estos días del mes de julio en los que debemos empezar a pensar en vacaciones. Media España empieza a ver en el calendario, esos días en los que quizás llegue una situación de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada.

En unas jornadas en las que todo puede ser posible, lo que nos espera es un giro radical que nos sumergirá de lleno en un cambio de ciclo destacado. Los mapas del tiempo no paran de actualizarse para darnos más de una sorpresa del todo inesperada.

Miramos al cielo y vemos cómo se van produciendo una serie de cambios que pueden acabar generando más de un giro radical. A medida que avanzamos en el tiempo, ese país que estaba inundado por un sol que se convertía en una amenaza va cambiando por completo de dinámica.

En su lugar, se encuentra con una situación muy diferente que puede afectar a esos planes cerca de la playa o disfrutando de unas actividades al aire libre que acabarán viéndose más limitadas de lo que esperaríamos. Es hora de apostar por un cambio que puede ser clave en estos días.

El adiós de esta ola de calor lo confirma Roberto Brasero

El experto en el tiempo Roberto Brasero confirma el adiós de esta ola de calor que puede acabar siendo el que marcará un antes y un después. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden ser las que marcarán unos días cargados de actividad y de cambios inesperados.

Tal y como nos explica en su canal del tiempo de Antena 3: «Pasado mañana seguirá haciendo mucho calor, salvo en zonas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y norte de Castilla y León, donde las temperaturas bajarán de golpe y tendrán hasta 10° menos que hoy, posiblemente. Ahí, en el extremo norte, sí podemos decir que tendrán un alivio del calor este próximo miércoles. Sin embargo, en el resto de España van a seguir siendo muy similares, y ese día ya no será ola de calor porque ya no afectará a toda España, pero sí seguirán muy altas las temperaturas en el resto de la península, que no sean las zonas citadas anteriormente. Para el jueves también vemos pocos cambios, salvo un par de grados menos en comunidades del Mediterráneo y Canarias, y el viernes se aprecia otra bajada por el oeste de la península, que será ligera en general, así que seguirá haciendo mucho calor también ese día. Y en la franja central de la península no van a cambiar: en la Comunidad de Madrid y el centro de Castilla-La Mancha y de Andalucía las temperaturas seguirán siendo muy elevadas. Hasta el viernes incluido, seguiremos a 40° en capitales como Córdoba o Toledo».

Siguiendo con la misma explicación: «Todo ello en un ambiente tormentoso, como ayer pudieron comprobar en Burgos, donde cayó hasta granizo, y como hoy estamos comprobando en otras muchas zonas: sur de Badajoz, provincia de Jaén, Granada, Ávila o Madrid capital. Mañana los chubascos tormentosos podrían repetirse, sobre todo en las montañas de la mitad norte, posiblemente algunos fuertes en la Ibérica, la cordillera Cantábrica, meseta Norte, el sistema Central y Pirineos, así como en zonas aledañas».

Este mes de junio se despide con varios récords y damos la bienvenida a un julio de altas temperaturas, pero también de tormentas veraniegas. Todas las alertas se activan cuando llegan estos fenómenos que pueden darnos más de una sorpresa inesperada en plenas vacaciones.