La palabra que usan los canarios para referirse a los españoles de forma despectiva: casi nadie la entiende

La diversidad cultural y lingüística es una de las mayores riquezas de España. Cada región conserva expresiones, palabras y tradiciones que reflejan su identidad única. Las Islas Canarias, con su historia particular y su posición geográfica, tienen un acervo propio que a menudo llama la atención por su singularidad. Entre estos elementos destaca un término que los habitantes de las islas utilizan para referirse a las personas procedentes de la Península: «godo» Esta palabra, cargada de historia y matices, tiene un uso que va más allá de un simple apelativo, pues refleja relaciones sociales y percepciones culturales.

Desde un punto de vista sociológico, el uso de «godo» se puede entender como una manera de establecer límites entre el «nosotros» y el «ellos». En contextos donde se siente que las costumbres locales no se conocen o no se respetan, la palabra actúa como una forma de protección cultural. Además, se conecta con sentimientos que van desde la simpatía hasta la crítica o el rechazo, dependiendo de las experiencias personales y colectivas. Así, «godo» es mucho más que un simple apelativo: es un reflejo de las dinámicas sociales y culturales que caracterizan a las Islas Canarias.

Origen y evolución de ‘godo’

El término «godo» tiene un origen histórico muy antiguo y vinculado a la Edad Media. En aquella época, los visigodos fueron un pueblo germánico que se asentó en la Península Ibérica, influyendo en la cultura y organización del territorio. En las Islas Canarias, el uso de esta palabra evolucionó hasta adoptar un significado particular: se utiliza para designar a los españoles peninsulares, es decir, a aquellos que provienen de la parte continental del país. Esta denominación puede tener una carga despectiva, aunque su interpretación depende mucho del contexto y la intención con la que se use.

«Godo» no siempre se usa para ofender; en algunas ocasiones, puede usarse de manera más neutral o incluso con cierto tono humorístico o cariñoso. Sin embargo, es habitual que aparezca en situaciones donde se señala una diferencia cultural o de comportamiento, sobre todo cuando alguien de la Península parece no respetar o no entender las costumbres canarias. La palabra refleja, por tanto, una percepción de distancia cultural que puede estar relacionada con episodios históricos, como las relaciones coloniales o las desigualdades económicas entre ambas regiones.

Otras expresiones canarias

En el rico y variado léxico canario, hay frases que reflejan con humor y picardía el carácter y la forma de vida de sus habitantes. Por ejemplo, cuando alguien quiere despedir a otra persona de forma tajante, es común escuchar la expresión «¡Arráyate un millo!». Esta frase, que tiene su origen en los juegos de cartas donde los granos de maíz se usan para sumar puntos, viene a significar algo así como «vete a freír espárragos» o «lárgate de aquí».

Por otro lado, si una persona parece no estar muy centrada o muestra cierta inmadurez, se dice que «le falta un agua». Esta expresión, muy común en Canarias, equivale al clásico «le falta un hervor» que se usa en la península. De esta manera, se señala con humor que alguien no termina de estar en sus cabales, pero sin intención de ofender demasiado, más bien como una observación cariñosa o jocosa.

Cuando se quiere reconocer a alguien por su esfuerzo o apoyo incondicional, en Canarias se le puede llamar «un puntal». Decir que alguien «es un puntal» significa que esa persona es fundamental, un pilar en el que se puede confiar, alguien que sostiene y ayuda en los momentos difíciles. Esta expresión denota admiración y gratitud, resaltando la importancia de ese individuo dentro de un grupo o familia.

Sin embargo, no todas las expresiones son elogios. Por ejemplo, llamar a alguien «un machango» no es precisamente un cumplido. En este caso, el término se usa para referirse a una persona que hace el ridículo o actúa como un payaso, haciendo alusión a los muñecos o peleles conocidos con ese nombre en las islas. Así, cuando alguien se comporta de forma poco seria o se pasa de la raya, puede ser calificado con esta palabra para dejar claro que no está siendo tomado en serio.

Otra expresión irónica que los canarios utilizan mucho es «¡Estás bonito!». Aunque puede sonar como un cumplido, se emplea para mostrar desacuerdo o rechazo ante una idea o acción. Por ejemplo, si alguien espera que otro haga algo gratis, este puede responder con un «¡estás bonito!», queriendo decir que esa idea no es para nada realista.

Por último, es importante señalar que el lenguaje en las Islas Canarias está vivo y en constante evolución. Así como «godo» ha cambiado su significado a lo largo del tiempo, también las nuevas generaciones y la influencia de la globalización están transformando las formas de expresión y las relaciones interculturales. La palabra sigue siendo un elemento clave para entender cómo los canarios se identifican a sí mismos en un país diverso y complejo como España.