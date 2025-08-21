Koundé, tras firmar su renovación con el Barça hasta 2030: «La Champions es un objetivo, no una obsesión»

Vestido con un traje blanco y con corbata, Jules Koundé acudió este jueves a las oficinas del Barcelona para sellar la renovación de su contrato hasta 2030 acompañado de Joan Laporta. El conjunto azulgrana se asegura así contar con una pieza fundamental para Hansi Flick en defensa para las próximas cinco temporadas.

Y es que el central galo se ha convertido en pieza fundamental para Flick, algo que ya sucedió también con Xavi. De hecho, Koundé fue uno de los grandes protagonistas de la temporada pasada, dándole la Copa del Rey al Barça con un gol en la prórroga, en la final contra el Real Madrid. Tras estampar su firma, el internacional francés ha hablado sobre la gran ilusión que comparte toda la hinchada culé en conquistar de nuevo la Liga de Campeones más de una década después.

«Es normal que nos pidan la Champions porque tenemos la calidad para ganarla. Notamos que a la gente le gusta cómo jugamos. No es un peligro tener esta presión, la Champions es un objetivo teniendo el equipo que tenemos. No nos obsesiona, pero igual no hay que hablar todos los días de ella, pero es un objetivo, soñamos con ganarla”.

Asimismo, Koundé abordó otros temas que inquietan mucho a la prensa culé, como es el caso de la posición que él considera que va a repetir más veces esta temporada. «Esta pregunta siempre vuelve, estoy cada vez más cómodo de lateral. Depende de lo que quiera el míster, pero siendo honesto siempre me definiré como central reconvertido. Es lo que he sido toda mi vida. Ni cuando se ha ido Iñigo he hablado con Flick de cambiar de posición», explicó el defensa azulgrana.

Durante su acto de renovación, Koundé también fue preguntado sobre quién cree que merece el Balón de Oro esta temporada, teniendo que escoger entre su compatriota Dembélé y su compañero Lamine Yamal: «Me pones en un lío porque también está Ousmane, pero sí que se merece ganarlo».

Con respecto a su ampliación de contrato con el Barça, Koundé no ocultó su alegría: «Estoy muy contento. Ha sido sencillo porque las dos partes teníamos la misma voluntad. Estoy feliz en la ciudad, el club y el equipo. Como objetivo es que el cielo es el límite. Cada temporada la empezamos compitiendo para todos los títulos. La temporada pasada nos faltó muy poco y vamos a por más».