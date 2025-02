Este vídeo es uno de los más virales de la Super Bowl. Todo ocurrió en una calle de Nueva Orleans, al parecer después del partido entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. Patrick Mahomes Sr, el padre del quarterback de Chiefs y ex jugador de béisbol, y John Rocker, que también jugó en la MLB, protagonizaron una acalorada pelea y tuvieron que ser separados.

Ambos, cuya rivalidad viene de cuando jugaban en contra, coincidieron fuera de un bar de la calle Bourbon de Nueva Orleans. En el vídeo se ve a Rocker, que llegó a confesar haber usado esteroides durante su carrera, acercándose a Mahomes e increpándole. El ambiente iba calentándose y les tuvieron que separar cuando iban a pegarse. Al final, cuando se están llevando a Mahomes, el ex jugador de los Mets le tira el vaso de plástico que llevaba en las manos.

El padre de la estrella de los Chiefs, también ex pitcher de MLB, lleva unos años dando que hablar por una serie de sucesos que dañan su imagen y la de su hijo. El año pasado fue arrestado por conducir borracho y era la tercera vez, las dos anteriores fueron en 2008 y 2019. Por todo ello, le prohibieron conducir después de pillarle también en la carretera sin un carné válido.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Patrick Mahomes Sr has been arrested for DUI for a third time, per @TMZ

The 53-year-old father of Patrick Mahomes was arrested last night in Texas, according to online booking records. Bond is reportedly expected to be set later today.

Read More Here:… pic.twitter.com/hIi6Y9RHv6

— JPAFootball (@jasrifootball) February 4, 2024