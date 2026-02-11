¿Dónde es el NBA All-Star 2026?: Ciudad, pabellón, fechas…

Ya superado el ecuador de la liga regular, la NBA ya espera la celebración de uno de los eventos marcados en su calendario. Como cada mes de febrero, el All-Star reúne a las estrellas de la liga estadounidense junto a rookies, sophomores (jugadores de segundo año) y los participantes en los concursos de triples, mates y tiro. Grandes estrellas de la NBA como LeBron James, Luka Doncic o Kevin Durant no se perderán la cita del All-Star un año más.

La gran novedad para esta edición, en la que cumple tres cuartos de siglo de antigüedad, es la modificación del tradicional formato de Este vs. Oeste. En un intento de revitalizar el partido de las estrellas del domingo -había perdido fuelle en los últimos años- la NBA ha optado por enfrentar a los jugadores estadounidenses contra los del resto del mundo. La elección de los All-Stars sí se realizó mediante la división entre conferencias, pero éstos han sido divididos en equipos en función de nacionalidad. El equipo World, con nombres como Doncic, Jokic, Antetokounmpo o Gilgeous-Alexander en sus filas, se medirá a los Stripes (rayas, en referencia a la bandera de Estados Unidos) de LeBron James, Durant, Curry o Kawhi Leonard.

Cuándo es el NBA All-Star 2026

La espera para el NBA All-Star no será larga. El fin de semana de las estrellas se disputa entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero. El primer día del evento tendrá como cabeza de cartel el Rising Stars, en el que se formarán cuatro equipos formados por jugadores de primer y segundo año y de la G-League. Capitaneados por Vince Carter, Tracy McGrady, Carmelo Anthony y Austin Rivers, estos cuatro conjuntos se medirán en un torneo eliminatorio. Horas antes, se disputará el Celebrity Game con la participación de reconocidas caras como el ex futbolista Cafú o el periodista Shams Charania y ex jugadores como Jeremy Lin o Jason Williams.

Flashback to Luka Dončić at the 2023 All-Star Game admitting he was too young to stay up and watch the All-Star Game as a kid in Slovenia 😂 NBA All-Star 2026: Feb. 15, 5pm/et, NBC and Peacock pic.twitter.com/I6QBwFXtLO — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 9, 2026

Los platos fuertes llegará el sábado y el domingo. La madrugada del sábado en España iniciará con el Concurso de Tiro, que sustituye al formato de habilidades anterior. Los 12 participantes se dividirán en cuatro equipos que contarán con dos jugadores en activo en la NBA y una leyenda retirada. Después llegará el turno de los triples, con un cartel con grandes nombres como Damian Lillard, Devin Booker o Donovan Mitchell; entre otros. La noche del sábado se cerrará con el Concurso de Mates. Para el domingo, el All-Star de la NBA probará si su cambio de formato para enfrentar a Estados Unidos contra el resto del mundo trae los resultados esperados.

En qué ciudad se celebra el NBA All-Star 2026

El NBA All-Star del 2026 no es una fecha cualquiera. El fin de semana de las estrellas del baloncesto celebra su edición número 75, para la cuál ha elegido a la emblemática ciudad de Los Ángeles. Realmente, pese a que la denominación oficial del evento porta el nombre de la localidad más poblada de California, el pabellón que acoge el All-Star se encuentra en Inglewood; ciudad perteneciente al condado de Los Ángeles.

En qué cancha es el NBA All-Star 2026

La cancha elegida para la 75ª edición del All-Star de la NBA es el Intuit Dome de Inglewood, casa de Los Angeles Clippers. Una franquicia que pretende quitarse la condición de ‘hermano menor’ de los Lakers, a la sombra del gigante baloncestístico que reina en la ciudad desde su traslado a la ciudad en la década de 1960. Inaugurado en 2024, y ahora premiado con el All-Star de 2026, el Intuit Dome supone una apuesta de los Clippers para cuestionar el titánico dominio de los Lakers en Los Ángeles.