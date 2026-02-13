Cómo comprar entradas para la Copa del Rey de baloncesto y precios para ver todos los partidos

La Copa del Rey de baloncesto 2026 está a la vuelta de la esquina. El Roig Arena ya está ultimando los detalles para vestirse de gala para la ocasión. La Copa es una de las citas más esperadas del año por los aficionados al baloncesto y a la Liga Endesa. De hecho, las entradas para la Copa del Rey de baloncesto han volado muy rápido. Los ocho mejores equipos del campeonato nacional buscarán la gloria en el nuevo pabellón del Valencia Basket.

La ciudad de Valencia ya lo tiene todo prácticamente listo para acoger a los equipos y aficiones del 19 al 22 de febrero. Real Madrid, Valencia Basket, Unicaja, Joventut de Badalona, Barcelona, UCAM Murcia, La Laguna Tenerife y Baskonia son los ocho equipos clasificados para este torneo, donde el conjunto taronja ejercerá de anfitrión.

En cuartos de final se reeditará la final de la Copa del Rey de baloncesto 2025 entre Real Madrid y Unicaja. Los blancos quieren la revancha por aquella derrota y saldrán con todo en busca de la victoria. Su camino hacia la final no será fácil, ya que en semifinales se podrían topar con el anfitrión, Valencia Basket, y en la final con el Barcelona. Nadie se quiere perder esta cita y las entradas para la Copa del Rey de baloncesto 2026 están agotadas.

Cuánto cuestan las entradas para ver la Copa del Rey de baloncesto 2026

Los abonos para la Copa del Rey de baloncesto 2026 iban desde los 155 euros la entrada más barata (categoría 7), hasta los 1800 euros la más cara (categoría Golden). Estos abonos van desde la categoría Golden, que son las sillas de pista, hasta la categoría 7, arriba del pabellón. De las categorías 1 a la 4 se adquieren con selección de asiento, mientras que la 6 y la 7 son sin asignación de asiento. En la web del Roig Arena todavía quedan algunas entradas disponibles por 420 euros.

Cómo comprar las entradas para ver la Copa del Rey de baloncesto 2026

Las entradas se pueden adquirir a través de la página web oficial de la ACB. No obstante, ya sólo quedan tickets en la reventa, puesto que en la página oficial se agotaron al poco tiempo de salir a la venta. También se pueden adquirir en la web del Roig Arena, donde todavía quedan algunas.