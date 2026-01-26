Así queda el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto: cruces, cuadro y horarios de todos los partidos

Ya se ha dado a conocer todos los cruces y emparejamientos de la Copa del Rey de baloncesto 2026 que se jugará este año en Valencia, en el Roig Arena, del jueves 19 al domingo 22 de febrero. Unicaja de Málaga será el equipo que busque revalidar el título tras su triunfo 2025, precisamente ante el mismo rival al que doblegó en la final, al Real Madrid. Valencia-Joventut es el otro cruce confirmado. Por otro lado, hasta el 8 de febrero no se conocerá el rival exacto de Barça y La Laguna Tenerife, que se enfrentarán respectivamente a UCAM Murcia o Baskonia, cruces que dependen del conocerá a su rival tras el resultado del partido entre Dreamland Gran Canaria-Kosner Baskonia del 8 de febrero.

Los cruces de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto

Real Madrid y Unicaja reeditarán en el primer partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto 2026 la que fue la final de la pasada edición. Esta será el primer encuentro que deje esta edición que se disputa en el Roig Arena (Valencia). El segundo cruce será entre el Valencia y Joventut, también a disputar en la primera jornada, el jueves. De estos enfrentamientos saldrá la primera semifinal.

Para el viernes se jugarán los dos partidos restantes. Por un lado Barça se enfrentará a UCAM Murcia o Baskonia, en el primer encuentro de cuartos del día 20; mientras que La Laguna Tenerife se enfrentará al otro horas más tarde. Tanto Barça como Tenerife no conocerá a su rival hasta el 8 de febrero.

Así queda el cuadro de la Copa del Rey de baloncesto

Real Madrid – Unicaja

Valencia – Joventut

Barça UCAM Murcia/Baskonia

UCAM Murcia/Baskonia – La Laguna Tenerife

Horarios de todos los partidos de la Copa del Rey de baloncesto

La Copa del Rey de baloncesto 2026 se jugará este año en Valencia, en el Roig Arena, feudo habitual del Valencia Basket. El siempre emocionantísimo torneo copero ya anunció estos días los horarios de esta edición que se jugará del 19 al 22 de febrero. Los primeros partidos de cuartos de final se jugarán el jueves 19 de febrero, uno a las 18:00 y otro a las 21:00 horas. Para el viernes 20 de febrero se jugarán los otros dos enfrentamientos de cuartos de final en el mismo horario, uno a las 18:00 y otro a las 21:00 horas.

Jueves 19 de febrero a las 18:00 horas: Real Madrid – Unicaja

Jueves 19 de febrero a las 21:00 horas: Valencia – Joventut

Viernes 20 de febrero a las 18:00 horas: Barça UCAM Murcia/Baskonia

Viernes 20 de febrero a las 21:00 horas: UCAM Murcia/Baskonia – La Laguna Tenerife

La emoción crece el sábado 21 de febrero con los dos enfrentamientos de semifinales de la Copa del Rey. Los cuatro mejores equipos, los cuatro que avancen en el torneo, se medirán entre sí, dos de ellos a las 18:00 y los otros dos a las 21:00 horas en busca de las dos plazas de la final. Así, el domingo 22 de febrero, se disputará la gran final de la Copa del Rey de baloncesto a las 19:00 horas.

Cuándo es la final de la Copa del Rey de baloncesto

La Copa del Rey de baloncesto 2026 se juega este año en Valencia del jueves 19 al domingo 22 de febrero en Valencia. Será ese domingo 22 de febrero cuando se dispute la gran final entre los dos equipos supervivientes del duelo copero en el Roig Arena. El encuentro se jugará a las 19:00 horas.