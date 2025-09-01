Manuel Pavón: «Baleares es la ruta de llegada de pateras que más crece de toda España»

Hace poco más de un mes, el Govern balear, presidido por la popular Marga Prohens, aprobó el nombramiento de Manuel Pavón, subinspector de la Policía Nacional y hasta entonces portavoz del sindicato policial SUP, como nuevo director general de Inmigración y Cooperación para el Desarrollo. Concede a OKBALEARES su primera entrevista en el cargo.

PREGUNTA.- Sr. Pavón, ¿son usted y su gobierno racistas, como dice la oposición?

RESPUESTA.- Bueno, si usted entiende que ser racista es pedir una inmigración regulada, ordenada, legal, controlada y que sepamos quién entra en nuestras fronteras, saque sus propias conclusiones. Nosotros no entendemos que eso sea racismo, sino seriedad.

P.- La ruta entre Argelia y Baleares se ha consolidado como una de las más importantes de España. ¿Es así?

R.- Sí. En porcentaje somos los que más estamos creciendo a nivel nacional. En Europa hay fronteras terrestres que crecen más, pero dentro de la zona mediterránea, según Frontex, Baleares es la región que más aumenta. En España, sin duda, somos la comunidad con un crecimiento más exponencial.

De hecho, el último informe quincenal de inmigración irregular -que es público- muestra que en Baleares la llegada de migrantes ha subido en torno a un 77% respecto al año pasado, mientras que en Canarias se ha reducido un 46%. En cifras absolutas, a Canarias han llegado entre 11.000 y 12.000 personas en lo que va de año; en Baleares rondamos las 5.000. La incidencia, sin embargo, está cambiando y todo indica que las rutas migratorias también lo están haciendo. ¿Y Baleares? Tenemos que tomar medidas efectivas y eficaces para proteger nuestras fronteras.

P.- Hasta hace unos años el Gobierno de España negaba la existencia de la ruta de pateras entre Argelia y Baleares. Ahora ya no lo niegan, pero sostienen que los migrantes están de paso. ¿Comparte esa visión?

R.- Yo he venido aquí a decir la verdad. Llevamos años denunciando que Baleares es una ruta de inmigración ilegal hacia España y, por ende, hacia Europa. En cuanto a si se quedan o se van… ¿usted lo sabe? Porque nosotros tampoco. No hay ningún tipo de relación institucional con la Delegación del Gobierno. No nos facilitan información. No sabemos cuántos vienen, a qué vienen, de dónde proceden, qué han hecho en sus países de origen ni cuál es su destino final. Ustedes, los medios de comunicación, tienen más información que nosotros.