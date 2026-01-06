Pánico en dos bares de Palma por un hombre que amenazó con un cuchillo y huyó en patinete eléctrico

Momentos de gran tensión se vivieron este pasado domingo al mediodía en varios barrios de Palma después de que un hombre armado con un cuchillo de grandes dimensiones amenazara a clientes y trabajadores de dos bares, generando escenas de miedo e incertidumbre entre los presentes.

El primer aviso se produjo en un establecimiento de La Vileta, donde el 091 recibió una llamada alertando de que un individuo estaba causando molestias y mostrando una actitud agresiva hacia empleados y clientes. Cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional llegó al lugar, el hombre ya había abandonado el bar a bordo de un patinete eléctrico. Los testigos facilitaron una descripción física detallada y señalaron que se trataba de una persona conocida en el barrio por su comportamiento violento.

Pocos minutos después, una segunda llamada volvió a encender las alarmas. En esta ocasión, el aviso procedía de un bar de Son Roca, donde el mismo individuo habría comenzado a amenazar con un cuchillo a varias personas, provocando el pánico entre los clientes, algunos de los cuales optaron por refugiarse en el interior del local.

Los agentes se desplazaron rápidamente hasta la zona y localizaron al sospechoso, que nuevamente intentó huir en patinete eléctrico. Durante la persecución, el hombre lanzó un objeto metálico bajo un coche estacionado, intentando deshacerse del arma antes de ser interceptado.

Tras su retención, los policías comprobaron que el objeto arrojado era un cuchillo de grandes dimensiones, que fue inmediatamente intervenido. Paralelamente, uno de los agentes recabó el testimonio de las personas presentes en el segundo bar, quienes confirmaron que el individuo les había amenazado directamente con el arma blanca.

Finalmente, el español, fue detenido como presunto autor de un delito de amenazas graves. La rápida intervención policial evitó que los hechos derivaran en consecuencias más graves, aunque el suceso dejó una profunda sensación de inquietud entre los vecinos y trabajadores de la zona.