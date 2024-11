Manuel Pavón: «Llegan más pateras a Ibiza y Formentera porque las mafias saben que no tenemos medios»

Manuel Pavón, subinspector de la Policía Nacional, además de portavoz y secretario del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en Baleares, atiende a OKDIARIO en este entrevista en la que aborda una cuestión de actualidad en las Islas: la incesante llegada de inmigrantes ilegales y cómo las mafias se aprovechan y hacen negocio.

Pregunta.- Baleares sufre la continua llegada de pateras. Estamos en cifras récord, superando las del año 2023. Son más de 3.500 inmigrantes llegados irregularmente a nuestras costa en lo que llevamos de año.

Respuesta.- Imagínese, nosotros no tenemos una unidad específica para atender a estas personas que llegan en patera. Después de la pandemia, que fue el primer año en que había indicios de que Baleares iba a ser una ruta nueva de entrada de inmigrantes ilegales, la delegada del Gobierno lo negó públicamente, está en la hemeroteca. Cinco años después, son 3.500 las personas que han llegado a fecha de hoy, con lo que ya vemos cuál va a ser la tendencia. Creo que no hay que ser muy listo para saber que la tendencia va a ir en aumento y hay que encontrar como sea una solución.

Se hace necesario dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de más medios, crear instalaciones adecuadas para atender a estas personas y no como se está haciendo ahora. Ahora están llegando muchas pateras a Ibiza y Formentera y no cuentan con los mismos servicios que tenemos aquí en Mallorca. Las organizaciones criminales lo saben, siempre van por delante, pero la Policía todavía está esperando a que se creen este tipo de instalaciones. Recuerdo que las primeras pateras que llegaron tras la pandemia eran de 30 o 40 caballos de potencia. Ahora se están encontrando con pateras de 200 caballos de potencia, es decir, las mismas pateras similares a las que hacen el Estrecho de Gibraltar con el tráfico de droga están trayendo ahora a personas de forma irregular. Esto al final es un negocio. Lo quieran ver o no lo quieran ver. Es un negocio de las organizaciones criminales. Los gobiernos tienen que poner de su parte dándonos las herramientas que necesitamos para poderles hacer frente.

P.- OKDIARIO publicó hace unas semanas que una veintena de inmigrantes ilegales llegados a Ses Salines pidieron a ciudadanos que encontraron allí si podían avisar a la Policía. Parecía una situación perfectamente estudiada.

R.- Claro, son bandas organizadas que ya desde el país de origen saben cómo tienen que actuar en cuanto pisan nuestras costas. ¿Qué pasa con estas personas? Es cierto que antes la mayoría se iban a Bélgica y Francia, pero ahora estamos detectando que muchos se quedan en Baleares, en Palma, en Menorca e Ibiza. Además, hay algunos que han llegado por la mañana a nuestras costas y por la tarde ya han sido detenidos por haber cometido un robo con violencia. Con esto no queremos decir que todos sean malos, pero la realidad es que hay algunos que cometen delitos penales. Y lo peor de todo esto es que no sabemos quiénes vienen. Cuando llega una persona en patera lo hace normalmente sin documento identificativo. Te puede decir que se llama Manolo Pérez, pero tú no sabes ni quién es, ni de dónde viene, ni si ha cometido algún delito en su país de origen y qué viene a hacer a España.

P.- Últimamente se han incrementado las agresiones a los indigentes, personas con un sueldo que duermen en la calle porque no pueden permitirse un alquiler. ¿Qué opinión le merece?

R.- Nosotros lo único que podemos hacer es nuestro trabajo, dar seguridad, prevenir que se cometan delitos penales. En el momento en que se cometa un hecho delictivo, informar a las partes para que interpongan una denuncia. Y en cuanto a las agresiones a personas sin techo, yo creo que de la misma forma que se ha perdido el respeto a la Policía, se ha perdido el respeto en general. No puede ser. Hemos visto las agresiones que están sufriendo estas pobres personas por gente desalmada, sin principios y son agresiones muy violentas. Nosotros aconsejamos que denuncien y después haremos nuestro trabajo.

P.- ¿Les preocupa el crecimiento de estos nuevos núcleos de población?

R.- A nosotros como Policía, no nos preocupa, porque los tenemos controlados. Sabemos quiénes son, sabemos dónde están y saben dónde irán. Seguramente a los vecinos les preocupará más que a nosotros y por eso son infinidades las llamadas que tenemos a diario por este tipo de situaciones. Estas personas, como sabemos, a veces son conflictivas, no se adaptan a los nuevos sitios donde van a vivir y al final termina habiendo problemas con los vecinos. Y eso afecta más a los vecinos que ya residían en esas zonas que a la propia Policía.

P.- Resulta llamativo también el aumento de las agresiones físicas y verbales que sufren los policías. ¿Se ha perdido entonces el respeto a la autoridad?

R.- Absolutamente. Se ha perdido el respeto a los agentes de la autoridad. En Baleares fuimos los primeros en personarnos cuando pegaban a un policía. Dijimos hasta aquí y nos empezamos a personar con nuestro abogado Eduardo Luna, que es uno de los mejores penalistas que hay. Cada vez que pegan a un policía, el SUP ofrece al agente agredido personarnos en la causa como acusación particular. Y hemos notado una diferencia abismal de cinco años hacia aquí. Lo que antes era una sanción económica de 60 o 70 euros, ahora conseguimos para el compañero miles de euros. Además de la responsabilidad penal y civil para el agresor. Porque sinceramente ya basta. Sería tan fácil como cambiar la normativa y aumentar las penas. Pero para eso estamos nosotros, para eso está el sindicato, para apoyar a sus compañeros y para que se acaben de una vez por todas las agresiones a policías. De hecho, hay un dato importante. Aquí la mayor parte de las bajas que se dan en la Policía Nacional son por agresiones a policías. Creo que ese dato lo dice todo.