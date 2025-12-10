Avalancha de pateras en Baleares antes de Navidad: cerca de 300 inmigrantes ilegales en menos de 48 horas

Baleares vive instalada en un caos migratorio permanente que está durando hasta el final del año 2025. Entre este pasado martes y hoy miércoles, las Islas han recibido un total de 277 inmigrantes ilegales procedentes del norte de África a bordo de una quincena de pateras.

Después de un mes de noviembre algo más calmado respecto al resto del año, diciembre ha arrancado con unos datos escalofriantes. Y es que con las nuevas llegadas de las últimas 48 horas, Baleares ya ha recibido en lo que va de 2025 más de 7.000 personas irregulares superando con creces todos los récords de años anteriores.

El primer cayuco en ser rescatado en esta nueva avalancha de pateras lo ha hecho a las 01:10 horas de la madrugada del martes a siete millas al sur de Cabrera. A bordo iban 13 personas de origen magrebí, según ha informado Delegación de Gobierno.

A las 07:40 horas se han interceptado a 31 inmigrantes de origen subsahariano en línea de costa de Sa Ràpita, en Mallorca. Más tarde, a las 11:35 horas se ha rescatado a un total de 14 personas de origen magrebí, a media milla al sur de la isla de Cabrera.

Una hora más tarde, a las 12:25, se han sido rescatadas 11 personas de origen magrebí, a una milla al sur de la isla de Formentera. La quinta embarcación, con 26 personas de origen subsahariano a bordo, se ha interceptado a las 14.13 horas a 13 millas al sur de la isla de Cabrera.

Igualmente, a las 14:30 horas se ha interceptado a 11 personas de origen magrebí en el sur de Formentera y se ha rescatado a otras 16, también de origen magrebí, a tres millas al sureste de la pequeña de las Pitiusas.

A las 21:10 horas del martes se ha rescatado a 28 personas de origen subsahariano en la costa de Cabrera.

106 inmigrantes ilegales este miércoles

Nada más entrado el miércoles, a las 01:10 horas ya se ha interceptado una patera con 10 magrebíes a bordo en la costa de Roca Llisa (Ibiza). A esa misma hora se ha rescatado a un total de 29 personas de origen subsahariano al sureste de Mallorca.

Poco después, a las 02.00 horas se ha rescatado a 23 personas de origen subsahariano, en el mar, al sur de la isla de Cabrera, y a las 04.00 horas se ha interceptado a 13 personas de origen magrebí en la costa de Cabrera.

La avalancha ha continuado a las 07:07 horas cuando se ha interceptado a un total de 17 personas de origen magrebí en la carretera del Pilar de la Mola, en Formentera.

Otras 14 personas que han sido interceptadas a las 08.40 horas también en el Pilar de la Mola, Formentera.