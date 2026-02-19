Vox exige hacer en el Paseo Marítimo de Palma algo que Armengol ignoró: un parking subterráneo

Vox Palma exige hacer en el Paseo Marítimo de Palma algo que la ex presidenta del Govern, Francina Armengol ignoró en la ejecución de la polémica reurbanización de este espacio de primera línea proyectada la pasada legislatura: un parking subterráneo como vienen exigiendo comerciantes y empresarios de la zona.

Una infraestructura capital para esta decaída zona de ocio diurno y nocturno que estaría ubicada entre las calles Federico García Lorca y Joan Miró y que conectaría, bajo tierra, con el de estacionamiento de Marquès de la Sènia de titularidad municipal.

El portavoz municipal de Vox, Fulgencio Coll, ha presentado la iniciativa este miércoles desde el aparcamiento en superficie ubicado en la calle Federico García Lorca, en segunda línea del Paseo Marítimo, en compañía de otros regidores de su partido y representantes de los comercios de la zona.

«Se hizo una obra ideológica en el Paseo Marítimo y se suprimieron 1.200 aparcamientos y se redujo un carril en cada sentido, lo que ha tenido efectos demoledores para los vecinos, los empresarios y la gente que trabaja en la zona», ha lamentado el número uno de Vox en el Ayuntamiento de Palma.

En una moción que Vox defenderá en el pleno del último jueves de este mes de febrero, la formación que lidera Santiago Abascal, recuerda que los comerciantes del Paseo Marítimo han visto como sus negocios se hundían, por la falta de aparcamientos.

«Es fundamental tener claro que si no hay lugar para aparcar, además de una inaccesibilidad para el propio residente, el ciudadano palmesano y mallorquín, como también el turista, no irá al Paseo Marítimo en su tiempo ocioso. Buscará otros lugares a los que acudir. De manera que así se haya pretendido remodelar la estética del paseo marítimo, sin aparcamientos, nadie disfrutará de esa nueva imagen.

El regidor Juan Antonio Esteban, por su parte, ha detallado que el nuevo aparcamiento que proponen podría tener entre dos y tres plantas bajo tierra y podría conectarse con el de Marquès de la Sènia.

El presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales del Paseo Marítimo, Manuel Jiménez, ha considerado que las obras han sido «realmente catastróficas» y ha tildado de «fantástica» la idea de Vox.