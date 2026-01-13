Los perjudicados empresarios de ocio del Paseo Marítimo de Palma exigen ayudas y plazas de parkings

Los perjudicados empresarios de ocio del Paseo Marítimo de Palma exigen ayudas y plazas de aparcamientos tras perder 1.200 por las obras -recién concluidas- de reurbanización de este espacio.

Unos trabajos que arrancaron sin previo aviso por orden del anterior Govern de la socialista Francina Armengol y que se han prolongado más de dos años y medio, dejando esta zona de la ciudad literalmente patas arriba y con unos comerciantes que no han parado de sufrir pérdidas económicas de hasta más del 40% en los meses más duros de obras de 2023 y mediados de 2024.

Durante ese tiempo la pérdida de clientela ha sido una constante y parece que recuperarla también lo está siendo. Por ello, la Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (Abone) ha reclamado a las distintas administraciones y la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) que adopten «soluciones efectivas» al problema del aparcamiento en la zona del Paseo Marítimo de Palma y ayudas a los establecimientos después de las obras.

De este modo, han mostrado su «preocupación» ante las recientes declaraciones del presidente de la APB, Javier Sanz, en las que «descarta definitivamente» la construcción de un aparcamiento soterrado en el paseo Marítimo, sin que «se haya concretado ninguna alternativa real para compensar la pérdida de plazas de aparcamiento».

En un comunicado, Abone ha señalado que las obras ejecutadas en esta zona de la ciudad han supuesto la eliminación de más de 1.200 plazas de aparcamiento en una zona que «ya presentaba una elevada presión de demanda».

«Actualmente, el número de viviendas existentes supera al de plazas disponibles, lo que hace imposible atender las necesidades reales de residentes, trabajadores y visitantes, al generar una situación especialmente compleja para la actividad y la movilidad del entorno», han resaltado.

Desde el inicio de las obras, Abone ha mantenido reuniones y conversaciones de forma periódica con la APB, las distintas administraciones y otras patronales con el objetivo de «buscar soluciones que permitieran mitigar el impacto de esta actuación».

Durante ese proceso, se trasladó en reiteradas ocasiones el compromiso de estudiar la viabilidad de distintas alternativas, entre ellas la posibilidad de un aparcamiento soterrado en la zona de Las Golondrinas.

La confirmación de que esta opción no se llevará a cabo, sin que se presenten alternativas «claras y viables», genera una «profunda preocupación» en el sector y pone de manifiesto la «falta de respuesta» ante un problema «estructural que afecta no solo al ocio nocturno, sino también a la restauración, al comercio y a los propios vecinos de la zona».

Sin ayudas directas

Así, han alegado que el sector del ocio y el entretenimiento del Paseo Marítimo ha sido uno de los «más afectados» en los últimos años, al ser «el último en poder recuperar la actividad tras la pandemia y verse posteriormente condicionado por unas obras prolongadas que han impactado de forma continuada en la zona».

«A ello se suma la proliferación de actividades ilegales en el sector, denunciadas en numerosas ocasiones por la patronal sin que hasta ahora se haya actuado por parte de las administraciones», han subrayado.

A pesar de esta situación, han censurado que no se hayan articulado ayudas directas específicas para los negocios afectados. Abone ha apuntado que las únicas líneas existentes se limitan a «medidas puntuales», como actuaciones en materia de eficiencia energética, sin contemplar apoyos para gastos estructurales como alquileres, personal o mantenimiento de los establecimientos.

La asociación ha reivindicado que el ocio y el entretenimiento forman una «parte esencial» de la vida urbana, el tejido económico y del empleo de la ciudad.