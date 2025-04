Los arruinados empresarios del Paseo Marítimo de Palma no recibirán ayudas por las pérdidas de las obras

Tras más de dos años con el agua al cuello, finalmente los empresarios y restauradores del Paseo Marítimo de Palma no recibirán ningún tipo de ayuda económica por parte del Govern balear para compensar todas las pérdidas económicas ocasionadas por las polémicas obras de remodelación de la zona impulsadas en 2022 bajo el mandato de la socialista Francina Armengol.

El rediseño del Paseo Marítimo, que ha tenido un coste para las arcas públicas de unos 43 millones de euros, ha provocado durante todo este tiempo de trabajos un descenso notable de la clientela, traspasos de locales y hasta el cierre de un gran número de locales que no han podido aguantar la ruina provocada por las obras.

Y con todo esto, los restauradores no recibirán ni un solo euro para sufragar los graves perjuicios económicos ocasionados. «Ni yo ni mi gestoría sabemos nada sobre las ayudas. No han llegado y deberían haberlo hecho al menos para el 50% de los locales de aquí que se han arruinado, pero a estos ya no les llegará el dinero porque ya han cerrado y no están aquí», asegura Max Dekov, del bar El Pincho.

Lo que sí que recibirán los empresarios del Paseo Marítimo de Palma son ayudas económicas para compensar todas las inversiones que han tenido que hacer de manera obligatoria por culpa de las obras. «Son muchas las condiciones y los requisitos que nos ha impuesto la Autoridad Portuaria en cuanto a nuestro mobiliario urbano y reformas tanto dentro como fuera de nuestros establecimientos», explica Roberto, del restaurante Can Pelut.

Tres millones de euros para 70 locales

Estas ayudas no buscan contrarrestar el descenso de la facturación que han tenido que hacer frente los bares y restaurantes, sino costear las inversiones que se han visto obligados a realizar como por ejemplo en parasoles, mesas abatibles, sistemas LED, sombrillas… «No son ayudas a fondo perdido, ni sirven en absoluto para compensar pérdidas, esas no han llegado ni van a llegar», manifiesta el presidente de la Asociación de Comerciantes del Paseo Marítimo de Palma, Manuel Giménez.

Estas ayudas beneficiarán a unos 70 establecimientos del Paseo Marítimo y se prevé que se publiquen en el BOIB alrededor del mes de mayo. Aunque al principio se hablaba de unos siete millones de euros, finalmente serán tres millones que se repartirán entre aquellos locales que han tenido que realizar una inversión para adaptarse a los requerimientos y las nuevas normativas.

En concreto, será la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía, mediante la Dirección General de Empresa, Autónomos y Comercio, la que destinará tres millones de euros del impuesto del turismo sostenible (ITS) para el Proyecto de eficiencia energética y circularidad del Paseo Marítimo de Palma con el fin de avanzar hacia la desestacionalización y la adaptación al cambio climático.

Dichas ayudas, según informó el Govern en febrero, pretenden compensar y reactivar la economía de los negocios de la zona. En concreto, podrán ser beneficiarias las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, así como los empresarios, los autónomos o las comunidades de bienes.

Sobre esto, el conseller Alejandro Sáenz de San Pedro aseguró que con estas ayudas buscan «ayudar a aquellas actividades y negocios ubicados en uno de los ejes turísticos comerciales de Palma como es el Paseo Marítimo, a que recobren y se adapten a las circunstancias de cambio asociadas al mercado turístico. Y esto será posible gracias a las ayudas del impuesto del turismo sostenible».

Además, el dirigente popular indicó que «en el Govern somos conscientes de la necesidad de apoyar y facilitar el trabajo de los establecimientos afectados y que han invertido en mejoras orientadas a la eficiencia energética y la sostenibilidad, como en iluminación, climatización, maquinaria… Es por eso que lanzamos una convocatoria de ayudas para compensar y reactivar la economía de los negocios ubicados en el paseo Marítimo, que también generará valor para la ciudadanía y el sector turístico consiguiendo unos establecimientos más sostenibles y eficientes energéticamente».