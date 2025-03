La Audiencia de Badajoz destaca los mails que desveló OKDIARIO del asesor «hermanito» de David Sánchez

La Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado dos recursos presentados por el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, contra sendos autos de la jueza Beatriz Biedma en los que se ordenaba investigar la relación con el ex asesor de Moncloa Luis Carrero, y el puesto que éste ocupa actualmente en la Diputación de Badajoz. La Audiencia de Badajoz avala esta investigación, además de destacar los correos revelados por OKDIARIO y que destaparon la relación entre Sánchez y el asistente de Moncloa.

La figura de Luis Carrero tomó relevancia en este proceso tras desvelar OKDIARIO un correo electrónico clave, fechado el 9 de julio de 2022, en el que el asistente Luis Carrero, pagado por Presidencia del Gobierno, se dirigía así a David Sánchez: «Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina».

Por entonces, Carrero ejercía de secretario personal de David Sánchez pese a trabajar como «vocal asesor», con nivel 30, en La Moncloa. En concreto, colaboraban juntos en el diseño de un ambicioso proyecto -con un presupuesto de seis millones a cargo de fondos europeos- para promocionar la ópera entre España y Portugal, que contó con la colaboración del Ministerio de Cultura, denominado Operegrina.

Este periódico ha ido destapando las numerosas comunicaciones entre Sánchez y Carrero que han propiciado la investigación al asesor, ahora imputado.

Así, por ejemplo, OKDIARIO reveló que el hermano de Sánchez y Carrero ya hablaban de la contratación del segundo por parte de la Diputación de Badajoz antes incluso de que el puesto se aprobase de forma definitiva. Carrero fue contratado a finales de diciembre de 2023 como jefe de Sección de Actividades Transfronterizas.

En concreto, el 30 de octubre de 2023, David Sánchez se dirigió a Carrero en un mail en el que hablaron de este nuevo cargo: «En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo».

El asesor de La Moncloa respondió: «Gracias, hermanito!! De la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas (Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud) fue a lo largo de noviembre [sic]. Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo… En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto».

En otro correo se ve cómo David Sánchez presentaba a su asistente como «coordinador» y «apoyo externo» de sus actividades en la Diputación de Badajoz.

Y en otro, cómo el hermano del presidente del Gobierno recurrió incluso a este asesor de La Moncloa para recopilar distintas subvenciones del Gobierno a las que podría optar con su programa Ópera Joven. Carrero le facilitó las ayudas directas -es decir, a dedo- concedidas por el Ministerio de Cultura. Todo ello, mientras seguía trabajando para la Presidencia del Gobierno.

En otro correo se desvela incluso cómo Carrero hacía los programas de mano para las óperas del hermano músico de Pedro Sánchez mientras estaba en La Moncloa. Y en otro, cómo se dirigía a cargos del Gobierno en representación de la oficina de David Sánchez.

Todos estos correos fueron recogidos ahora por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe remitido la semana pasada a la juez Beatriz Biedma, que mantiene imputado al hermano de Pedro Sánchez.

Tras recibir este informe, la juez ha imputado al asesor Carrero, al que ha citado a declarar el próximo 25 de abril. También ha llamado a comparecer, por segunda vez, al hermano del presidente del Gobierno.

Aval de la Audiencia

Ahora, la Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado los recursos de apelación presentados por la representación de David Sánchez contra la investigación al asesor de La Moncloa y ha confirmado la actuación de la juez.

El hermano de Sánchez trató de impedir la investigación aludiendo a una supuesta «ausencia de indicios objetivos para dilatar la investigación», así como a la condición de «hallazgo casual» de los datos relativos a la contratación de Luis Carrero en la Diputación de Badajoz, en alusión a los mails destapados por OKDIARIO.

La Audiencia destaca «los correos en los que ya aparece la colaboración entre el señor Carrero y el señor Sánchez en temas profesionales mucho antes de la incorporación de este último a la Diputación derivándose además una relación personal muy cercana entre ambos, ya que Luis Carrero se dirige a David Sánchez como hermanito», como reveló este periódico.

La Audiencia Provincial de Badajoz recuerda que los puestos en la Delegación de Cultura sobre los que ahora ha pedido documentación «son posteriores a la fecha en que estas personas se relacionan con el investigado, resultando todo ello de correos unidos a la causa desde hace tiempo».

La Audiencia también confirma que la labor de investigación de la jueza hacia Carrero «tiene una clara justificación» pues estuvo «contratado primero como funcionario Nivel 30 en Moncloa y más tarde contratado por la Diputación de Badajoz», y que «tenía relaciones profesionales y personales, presuntamente, con don David Sánchez, antes de ocupar una plaza en la Diputación de Badajoz».

Igualmente, explica que «es evidente» que la «identidad» de Carrero aparece «a raíz de la investigación sobre los correos incautados», avalando plenamente la investigación de estas comunicaciones: «Como señala el Ministerio Fiscal en su dictamen, la doctrina de la recogida de arrastre permite esa afectación a comunicaciones de terceras personas con los inicialmente investigados, sin que por ello se quebrante derecho fundamental alguno como se propugna y siempre que exista, como fue el caso, una motivación reforzada especial que concurría en este caso».