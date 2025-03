El hermano de Sánchez pide a la juez que la UCO no analice los mails del «hermanito» que destapó OKDIARIO

La defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha presentado un recurso para tratar de impedir que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presente un informe a la juez sobre las relaciones entre el músico y Luis Carrero, el asesor de Moncloa que -como reveló OKDIARIO- trabajaba a su servicio.

En el texto se abunda en las críticas a la actuación de la juez Beatriz Biedma, que mantiene imputado a Sánchez por varios delitos contra la Administración Pública y Hacienda.

La defensa considera que un análisis de esos correos, que han sido desvelados por este periódico, supone una «injerencia en el secreto de las comunicaciones». «Colonizándose zonas extrañas por completo a las enumeradas por la decisión judicial inicial de interceptación de esos secretos», se añade. La defensa de David Sánchez alega que investigar las relaciones entre éste y el asesor de La Moncloa supone un «desbordamiento» de la causa inicial, que buscaba conocer las condiciones de la creación del puesto de trabajo de David Sánchez.

Asesor de La Moncloa

La juez Biedma indaga ahora en varios aspectos que centran su interés: por ejemplo, la colaboración mantenida entre Sánchez y Carrero para impulsar varios proyectos de óperas, o la creación de una plaza que le fue asignada a éste último en la Diputación de Badajoz. Como reveló también OKDIARIO, el hermano de Pedro Sánchez y su asistente daban por hecho este cargo cuando aún ni siquiera se había aprobado de forma definitiva.

La defensa critica que, en la comparecencia de Sánchez ante la juez, ésta «comenzó el interrogatorio enunciándole un extracto de aquellos hechos que en aquel momento le eran imputables (…) Pues bien; si se repasa ese prólogo oral, deliberadamente estimulado por Su Señoría, se podrá comprobar que los señores Seco, Carrero y González Pereira no fueron nombrados, ni tampoco nada tocante a su modo de contratación, o a las relaciones que pudieran mantener con el indagado, de suerte que las preguntas referentes a estos aspectos (aun emboscadas en la abierta mención a los subordinados) son sorpresivas».

También se muestra contrario a la tesis de la juez de que la Diputación de Badajoz fue amoldando el puesto de David Sánchez a sus «preferencias personales», algo que la defensa califica de «estrambote procesal».

«En honor a la verdad es menester recordar que los nombres de D. Ángel Seco y D. Luis Carrero fueron revelados por nuestro representado en un momento muy avanzado de su declaración como investigado, cuándo Su Señoría le preguntó que quiénes eran sus subordinados (…) Quedaba así inaugurado ese segmento de la instrucción, nunca antes, sin que a renglón seguido se le efectuaran al compareciente preguntas relativas al modo de adquisición de las plazas de esos funcionarios, ni nada parecido, que es lo que parece que plantea controversia a la autoridad judicial. Por supuesto, no se le leyó a nuestro defendido pasaje alguno de esos correos electrónicos que ahora ilustran la resolución combatida», se indica.

«Querido hermanito»

La figura de Luis Carrero tomó relevancia tras conocerse el correo electrónico, revelado por este periódico y fechado el 9 de julio de 2022, en el que este asesor pagado por La Moncloa se dirigía a David Sánchez Pérez-Castejón de forma afectuosa: «Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina».

Por entonces, Carrero ya ejercía de secretario personal de David Sánchez pese a trabajar para la Presidencia del Gobierno. En concreto, juntos colaboraban en el diseño de un ambicioso proyecto para promocionar la ópera entre España y Portugal, que contó con la colaboración del Ministerio de Cultura, Operegrina.

Su caso guarda grandes similitudes con el de Cristina Álvarez, la directora de Programas de Presidencia del Gobierno que Begoña Gómez utilizaba como asistente personal para sus actividades privadas en el Instituto de Empresa y la Universidad Complutense, y que ahora está también imputada.

La juez Biedma tuvo que recurrir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que requiriese a Moncloa que le aportase la documentación solicitada sobre el asesor descubierto por este periódico.

OKDIARIO ha ido revelando que el hermano de Pedro Sánchez y su asistente ya hablaban de la contratación del segundo por parte de la Diputación de Badajoz antes incluso de que el puesto se aprobase de forma definitiva.

En concreto, el 30 de octubre de 2023, David Sánchez se dirigió a Carrero en un mail en el que, aparte de tratar sobre asuntos relacionados con las óperas, hablaron del nuevo cargo asignado al asesor: «En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo».

El asesor de La Moncloa respondió: «Gracias, hermanito!! De la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas (Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud) fue a lo largo de noviembre [sic]. Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo… En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto».

Asimismo, OKDIARIO ha publicado distintos correos intercambiados entre David Sánchez y este asesor de Presidencia. En uno de ellos, se desvela que el hermano del presidente del Gobierno recurrió incluso a este asesor para recopilar distintas subvenciones a las que podría optar con su programa Ópera Joven. Carrero le facilitó las ayudas directas -es decir, a dedo- concedidas por el Ministerio de Cultura. Ello, mientras seguía trabajando para la Presidencia del Gobierno.

El asistente de Moncloa se encargó igualmente de distintas gestiones para poner en marcha los proyectos de Sánchez con su programa de óperas, especialmente para acceder a distintas ayudas y financiación pública.

En otro correo se desvela incluso cómo Carrero hacía incluso los programas de mano para las óperas del hermano músico de Pedro Sánchez mientras estaba en La Moncloa. Y en otro, cómo se dirigía a cargos de La Moncloa en representación de la oficina del hermano músico del presidente socialista.