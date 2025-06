Marc Márquez reina en La Catedral de Assen y es más líder del Mundial tras la caída de Álex

Marc Márquez agranda su leyenda en La Catedral. El de Cervera se ha llevado la victoria en el GP de Holanda de MotoGP tras una carrera espectacular, en la que nuevamente volvió a ser el más listo de la clase. Assen no defraudó a nadie y nos dejó una de las mejores carreras y de las más igualadas de toda la temporada. Con esta victoria, el 93 es más líder del Mundial de MotoGP tras la caída de Álex Márquez y el tercer puesto de Pecco Bagnaia. Segundo fue Marco Bezzecchi y Acosta acabó cuarto.

Buena salida, de nuevo, de Marc Márquez, y también de Pecco Bagnaia. El italiano se puso en cabeza en la salida y Quartararo, como era de esperar, cayó hasta la cuarta posición. El 93 se quedó muy cerca de pasar a su hermano, Álex, pero Bagnaia le cerró bien la puerta en la uno y el 73 recuperó la segunda posición, mientras que el 63 mantenía la primera posición. No fue hasta la segunda vuelta cuando el líder del campeonato consiguió adelantar al piloto de Gresini Racing, que no tuvo su mejor arranque y poco después le pasó también Bezzecchi.

Estaba sufriendo el segundo del campeonato, al que también pasaba Pedro Acosta en el primer sector de la vuelta cuatro y el de Cervera caía hasta la quinta plaza. Mientras tanto, por delante, Bagnaia intentaba tirar y escaparse, pero Marc Márquez se mantenía muy pegadito. Era su circuito, como así lo refleja el tatuaje que lleva en su brazo para recordar que aquí logró su primera victoria en el Mundial en Moto3 en 2016. Además, el italiano lo considera uno de sus circuitos favoritos y ha ganado los tres últimos años en MotoGP

Pero por más que tiraba, Pecco no conseguía dejar atrás al grupo de cinco pilotos con los Márquez, Bezzecchi y Acosta pegados. Al final de la vuelta cinco, en la última chicane, Marc superó a su compañero de equipo y cogió la cabeza de carrera por primera vez. A partir de ahí, el piloto de la academia de Valentino Rossi fue cayendo poco a poco. En las primeras vueltas intentó reaccionar y devolverle el adelantamiento al líder del Mundial, mientras por detrás Álex se iba al suelo cuando intentaba pasar a Acosta en su pelea por la cuarta plaza. El de Cervera sufre una fractura en la mano izquierda (fractura del cuello del segundo metacarpiano) y viajará a Madrid esta noche para operarse.

Era la vuelta seis y el Mundial daba un vuelco con el de Gresini fuera de carrera y Marc Márquez en cabeza. Tres giros después, Bezzecchi superó a Bagnaia en la famosa chicane de Assen justo antes de la recta de meta. El 63 estaba perdiendo ritmo y una vuelta después, en el mismo punto, le adelantó Pedro Acosta para situarse en posición de podio. Le estaba pasando lo mismo que en Mugello al alumno aventajado de la VR46 Academy, empezó muy bien y poco a poco fue cayendo con el paso de las vueltas.

A partir de la vuelta 13, Marc metió una marcha más para intentar dejar atrás a Bezzecchi, que respondió en el siguiente giro con otra vuelta rápida para volver a unirse. Aunque ese tirón sirvió para alejarse de Acosta y Bagnaia, tercero y cuarto. Al ver que los dos primeros se escapaban, Pecco apretó y pasó a la KTM al final de la vuelta 14 en la chicane. Por detrás, Maverick Viñales se ponía quinto tras pasar a Morbidelli y Di Giannantonio. Las dos KTM estaban en el top-5, algo que no se ha visto mucho últimamente.

Anteriormente, en la parte trasera, Aldeguer se había ido al suelo y Mir detrás de él al no poder evitarle. Por suerte, Joan pudo evitar al piloto y se chocó contra la Ducati del 54. Quartararo, por su parte, caía hasta la duodécima posición. Pero la pelea estaba delante, donde había dos batallas: una por la victoria y otra por el podio. Aunque la distancia entre un grupo y otro apenas era de poco más de medio segundo, Bagnaia y Acosta no conseguían acercarse a Marc Márquez y Bezzecchi.

El de Aprilia confirmó que el tercer puesto de la sprint no fue casualidad y se mantuvo pegadito a la moto roja hasta la última vuelta, obligando al español a no bajar el ritmo en ningún momento para mantener esa primera posición. Pero Marc Márquez siempre se guarda un as bajo la manga para las últimas vueltas, unas décimas para poder tirar en caso de ver cerca a su rival. Y así lo hizo. A falta de dos vueltas para el final, el de Cervera dio gas para meterle tres-cuatro décimas más a Bezzecchi, amarrar su victoria número 68 en MotoGP e igualar a Giacomo Agostini. La siguiente parada son los 89 triunfos del Doctor.