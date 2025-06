Pedro Sánchez vuelve a despreciar a Ilia Topuria tras ser campeón del mundo de la UFC

Pedro Sánchez ha vuelto a despreciar a Ilia Topuria, nuevamente campeón del mundo de la UFC, al que no ha felicitado -como ya hizo en el pasado- por el gran éxito que ha conseguido tras su histórico combate ante Charles Oliveira, al que noqueó en el primer asalto. Topuria es ahora uno de los grandes personajes e iconos del deporte en España, pero Sánchez se niega a felicitarle.

Esto no es nuevo, ya que tanto la primera como la segunda vez que Topuria se proclamó campeón del mundo de la UFC, el presidente del Gobierno guardó silencio. Y no hay dos sin tres: Pedro Sánchez no ha dedicado ningún mensaje al luchador español, pese al gran éxito que ha conseguido este domingo en Las Vegas, llevando el nombre de España por todo el mundo.

Sí felicitó a Topruia, como es normal, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, que en sus redes sociales escribió que el luchador es «un orgullo para España»: «¡Histórico! ¡Felicidades, Ilia Topuria! Gran campeón de peso ligero y orgullo de España».

Pedro Sánchez no felicita a Topuria en otro desprecio más al deporte español, al que utiliza a su antojo si le beneficia políticamente. Ocurre con todas las disciplinas: no las hace caso, no dedica mensajes a los campeones que no le caen bien, pero si después se da cuenta de que eso le beneficia políticamente, se sube al carro.

Eso mismo pasó con el propio Topuria el año pasado, cuando por primera vez se proclamó campeón del mundo al ganar a Alexander Volkanovski. Cuando vio que Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida recibirían al luchador español, Pedro Sánchez -que hasta ese momento ni le había felicitado- le recibió en La Moncloa. «Me dolió que no me felicitara, pero sigo amando a España», dijo Topuria sobre Sánchez. Al presidente del Gobierno le venía bien entonces la foto.

El desprecio se repitió en octubre de 2024, cuando Topuria volvió a ganar en la UFC, esta vez contra Max Holloway. Tampoco hubo mensaje de felicitación, como sí suele hacer con otros deportistas que consiguen grandes logros a nivel internacional.

Y ahora, en junio de 2025, Pedro Sánchez sigue igual con Ilia Topuria: sin felicitación. Al líder del PSOE, acorralado por los casos de corrupción, no le importa que Topuria lleve el nombre y la bandera de España a lo más alto, que cada vez haya más seguidores de este deporte en el país gracias al éxito de Ilia. Sánchez pasa de felicitar a un luchador que sigue haciendo historia en las artes marciales mixtas y que es, además, campeón del mundo.

Ilia Topuria añadió este domingo otro histórico triunfo a su palmarés tras noquear a Charles Oliveira en el primer asalto y convertirse en doble campeón de la UFC. El español es el único de la historia que lo ha conseguido de manera invicta (17-0). Pese a ello, y en otro desprecio más que se repite con más deportistas (los que no le bailan el agua), Sánchez sigue sin felicitar a un Topuria histórico.